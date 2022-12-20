Секретные агенты Центробанка начали кошмарить продавцов ОСАГО

Оказывается, у структур Центробанка РФ, контролирующих страховой рынок, имеются собственные «агенты под прикрытием». А точнее — тайные покупатели, с помощью которых ведомство при желании может вывести на чистую воду любого жулика-страховщика ОСАГО. «Спецоперация» подобного рода произошла в минувшем августе, когда сотрудник ЦБ попытался застраховать автомобиль по ОСАГО в одной из компаний. Нарушения, зафиксированные работниками банка, начались, когда при попытке приобрести «автогражданку» через интернет-сервис страховой компании от «клиента под прикрытием» система потребовала загрузить диагностическую карту авто. При том, что диагностическая карта уже давным-давно не требуется при покупке полиса.
«Тайный покупатель ОСАГО» выполнил незаконное требование и загрузил «скан» документа. После этого страховая компания (верней, ее IT-система) сообщила работнику ЦБ, что какие-то из введенных им сведений не прошли проверку в базе данных Российского союза автостраховщиков (РСА). А затем потребовала от «клиента» прислать еще и фото с двух сторон ПТС машины, которую требовалось застраховать. И это было сделано, но IT-система сказала, что документов все равно недостаточно, и надо представить еще и «сканы» паспорта автовладельца и его «прав». Когда и они были загружены, «искусственный интеллект» опять «ругнулся» — мол, проверка в РСА снова не пройдена, нужен ПТС машины…
Заметим, что по таким «кругам ада» страховщики в массовом порядке отправляют «неудобных» для себя владельцев транспортных средств. То есть людям, вроде как, прямо не отказывают в покупке электронного ОСАГО, но по факту полис не продают. Рядовые автовладельцы из-за подобного «схематоза» страховых компаний фактически лишаются возможности приобрести «автогражданку», как того требует закон. До сих пор Центробанк крайне неохотно и вяло реагировал на происходящее в области е-ОСАГО. Однако на этот раз, в случае с «тайным покупателем от ЦБ», стандартный «фокус» страховщику с рук не сошел. Сотрудники банка задокументировали все это интернет-издевательство над клиентом и обратились в суд с требованием наказать страховую компанию. В итоге последняя была оштрафована на 32 000 рублей, сообщает АСН.
К сожалению, на данный момент нам неизвестно, насколько массово и часто Центробанк проводит (или собирается проводить) подобные проверки страховых компаний. Заметим, что если он их будет осуществлять регулярно и в отношении абсолютно всех участников рынка, то порядок в сфере электронного ОСАГО наведется в кратчайшие сроки. И у владельцев мотоциклов, грузовиков, такси, и у начинающих водителей, а также прочих категорий «неудобных клиентов» страховых компаний, не будут возникать такие (зачастую непреодолимые) проблемы с приобретением полисов через интернет.