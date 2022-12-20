Секретные агенты Центробанка начали кошмарить продавцов ОСАГО

Оказывается, у структур Центробанка РФ, контролирующих страховой рынок, имеются собственные «агенты под прикрытием». А точнее — тайные покупатели, с помощью которых ведомство при желании может вывести на чистую воду любого жулика-страховщика ОСАГО. «Спецоперация» подобного рода произошла в минувшем августе, когда сотрудник ЦБ попытался застраховать автомобиль по ОСАГО в одной из компаний. Нарушения, зафиксированные работниками банка, начались, когда при попытке приобрести «автогражданку» через интернет-сервис страховой компании от «клиента под прикрытием» система потребовала загрузить диагностическую карту авто. При том, что диагностическая карта уже давным-давно не требуется при покупке полиса.

«Тайный покупатель ОСАГО» выполнил незаконное требование и загрузил «скан» документа. После этого страховая компания (верней, ее IT-система) сообщила работнику ЦБ, что какие-то из введенных им сведений не прошли проверку в базе данных Российского союза автостраховщиков (РСА). А затем потребовала от «клиента» прислать еще и фото с двух сторон ПТС машины, которую требовалось застраховать. И это было сделано, но IT-система сказала, что документов все равно недостаточно, и надо представить еще и «сканы» паспорта автовладельца и его «прав». Когда и они были загружены, «искусственный интеллект» опять «ругнулся» — мол, проверка в РСА снова не пройдена, нужен ПТС машины…