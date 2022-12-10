Что ГИБДД будет делать с «борзыми» водителями, автовладельцы — с ОСАГО, а власти — с платками: итоги недели

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре россияне приобрели 46 403 новые машины — на 61,6% меньше, чем в последнем осеннем месяце 2021-го. Почти половина продаж — а именно 21 726 сделок — пришлась на автомобили LADA. Вторую строчку занял Haval, третью — ГАЗ, четвертую — Geely, пятую — УАЗ. Доля «китайцев» уже превысила 30%. И есть все основания полагать, что этот показатель будет расти и дальше.
Почему? Как минимум потому, что «поднебесные» автопроизводители продолжают завозить к нам все больше новинок. Так, на этой неделе Changan дал старт продажам кроссовера CS55 Plus, а Geely — Coolray в комплектации Link. Ее отличительная особенность — возможность управлять некоторым функциями автомобиля со смартфона. Тем временем Chery готовит к премьере новый SUV, который, вероятнее всего, пополнит модельную линейку суббренда Omoda.
Произошло и несколько важных «социальных» новостей. Например, госкомпания «Автодор» объявила сроки завершения строительства последнего участка трассы М11 «Нева» — Северного обхода Твери. А столичный Дептранс разместил тендер для операторов электронных систем, которые могли бы заняться Московским скоростным диаметром. Власти готовы выделить 36 млн. рублей той компании, что успеет до Нового года установить на дороге оборудования для взимания платы.
Порадовало — а, вернее, позабавило — новостями и МВД. На сайте ведомства опубликовали методичку, которая разъясняет, как сотрудники ГИБДД должны общаться с водителями в спорных ситуациях. Каких именно? Если, скажем, автомобилист интересуется причиной остановки, снимает разговор с инспектором на видео или отказывается выходить из автомобиля. Советы в документе действительно смехотворные.
А подробнее об этих и других самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.