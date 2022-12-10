Что ГИБДД будет делать с «борзыми» водителями, автовладельцы — с ОСАГО, а власти — с платками: итоги недели

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре россияне приобрели 46 403 новые машины — на 61,6% меньше, чем в последнем осеннем месяце 2021-го. Почти половина продаж — а именно 21 726 сделок — пришлась на автомобили LADA. Вторую строчку занял Haval, третью — ГАЗ, четвертую — Geely, пятую — УАЗ. Доля «китайцев» уже превысила 30%. И есть все основания полагать, что этот показатель будет расти и дальше.

Почему? Как минимум потому, что «поднебесные» автопроизводители продолжают завозить к нам все больше новинок. Так, на этой неделе Changan дал старт продажам кроссовера CS55 Plus, а Geely — Coolray в комплектации Link. Ее отличительная особенность — возможность управлять некоторым функциями автомобиля со смартфона. Тем временем Chery готовит к премьере новый SUV, который, вероятнее всего, пополнит модельную линейку суббренда Omoda.