Президенту РФ Владимиру Путину предложили уволить финансового уполномоченного

Ведь теперь, прежде чем обратиться в суд, недовольный размером выплаты автовладелец должен пройти через институт финомбудсмена. По словам г-на Шичавина, эксперты финансового уполномоченного в массе своей не обладают требуемой квалификацией. А также, в большинстве случаев, вынося свои заключения основываются только на однобоких оценках, представляемых страховыми компаниями. При этом они не проводят по-настоящему объективных проверок повреждений автомобилей после ДТП. То есть, по факту, «играют» на стороне жадных страховых компаний против рядового автомобилиста.

— Институт финуполномоченного работает в интересах автовладельцев, облегчая им жизнь. Кроме того, с его помощью был ликвидирован бизнес «автоюристов», которые вынуждали страховщиков в судебном порядке выплачивать пострадавшим автовладельцам большие суммы. Финансовый уполномоченный работает исключительно в правовом поле: под контролем Центробанка, куда можно пожаловаться на возможные проблемы в его деятельности, — ответил независимому автоэксперту глава РСА Евгений Уфимцев.

А с полной версией претензий эксперта к деятельности российского финомбудсмена можно ознакомиться в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.