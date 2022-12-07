Президенту РФ Владимиру Путину предложили уволить финансового уполномоченного

— Президенту Рф Владимиру Путину стоит организовать независимую комиссию по проверке деятельности финансового уполномоченного. Проверить как правовую ее составляющую, так и деятельность экспертов, действующих под эгидой финуполномоченного! По результатам проверки наверняка появится понимание того, что этот институт следует ликвидировать, — заявил в прямом эфире автоэксперт Алексей Шичавин.
По его словам, с момента появления финомбудсмена в России, судебные выплаты автомобилистам, недовольным размерами возмещения со стороны страховых компаний в рамках ОСАГО, упали за несколько лет с 33,8 млрд. рублей в год до 8 млрд. рублей. Таким образом, финомбудсмен экономит страховым компаниям примерно по 26 млрд. рублей ежегодно, считает Шичавин. По его мнению, институт финансового уполномоченного максимально усложнил гражданам возможность отстаивания своих требований к страховым компаниям.
Ведь теперь, прежде чем обратиться в суд, недовольный размером выплаты автовладелец должен пройти через институт финомбудсмена. По словам г-на Шичавина, эксперты финансового уполномоченного в массе своей не обладают требуемой квалификацией. А также, в большинстве случаев, вынося свои заключения основываются только на однобоких оценках, представляемых страховыми компаниями. При этом они не проводят по-настоящему объективных проверок повреждений автомобилей после ДТП. То есть, по факту, «играют» на стороне жадных страховых компаний против рядового автомобилиста.
— Институт финуполномоченного работает в интересах автовладельцев, облегчая им жизнь. Кроме того, с его помощью был ликвидирован бизнес «автоюристов», которые вынуждали страховщиков в судебном порядке выплачивать пострадавшим автовладельцам большие суммы. Финансовый уполномоченный работает исключительно в правовом поле: под контролем Центробанка, куда можно пожаловаться на возможные проблемы в его деятельности, — ответил независимому автоэксперту глава РСА Евгений Уфимцев.
А с полной версией претензий эксперта к деятельности российского финомбудсмена можно ознакомиться в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.