Как заставить ГБУ «Жилищник» возместить ущерб от упавшего на машину дерева

27 января стало для меня по-настоящему черным днем календаря. В 16 часов мне позвонили из «Жилищник района Марфино» и сообщили о том, что на мою, купленную месяц назад машину, упало дерево. Повреждения оказались практически смертельными — крыша сложилась в салон.

В таких случаях авто дешевле выбросить, чем чинить, а при наличии КАСКО — списать в «тотал» и, получив возмещение, купить другую машину. Но расширенный полис куплен не был. Автомобиль 2013 года страховать спешат не все, а при среднем возрасте автопарка страны в 14 лет — дорогое КАСКО, в целом по стране, могут себе позволить приобрести всего около 7% автовладельцев.

Что делать человеку, если незастрахованный автомобиль получил существенные повреждения по вине третьих лиц, в данном случае, ГБУ «Жилищник района Марфино», которые недостаточно качественно следили за зелеными насаждениями во дворе? Конечно, идти в суд.