Как заставить ГБУ «Жилищник» возместить ущерб от упавшего на машину дерева

27 января стало для меня по-настоящему черным днем календаря. В 16 часов мне позвонили из «Жилищник района Марфино» и сообщили о том, что на мою, купленную месяц назад машину, упало дерево. Повреждения оказались практически смертельными — крыша сложилась в салон.
В таких случаях авто дешевле выбросить, чем чинить, а при наличии КАСКО — списать в «тотал» и, получив возмещение, купить другую машину. Но расширенный полис куплен не был. Автомобиль 2013 года страховать спешат не все, а при среднем возрасте автопарка страны в 14 лет — дорогое КАСКО, в целом по стране, могут себе позволить приобрести всего около 7% автовладельцев.
Что делать человеку, если незастрахованный автомобиль получил существенные повреждения по вине третьих лиц, в данном случае, ГБУ «Жилищник района Марфино», которые недостаточно качественно следили за зелеными насаждениями во дворе? Конечно, идти в суд.
При подготовке к процессу пришлось провести ряд процедур и мероприятий: получить постановление участкового о происшествии и отказе в возбуждении уголовного дела, написать претензию в «Жилищник», пригласить эксперта на независимую оценку повреждений автомобиля, нанять адвоката, составить исковое заявление и подать его в суд.
Первая беседа в Останкинском суде была назначена на конец марта, то есть с момента происшествия прошло почти два с половиной месяца. Тут выяснилось, что суд готов рассматривать претензии к «Жилищнику! только при наличии у истца заключения дендрологической экспертизы, подтверждающей, что за деревом осуществлялся некачественный уход.
Также потребовалась справка из Росгидромета о погодных условиях 26—27 января, поскольку "Жилищник района Марфино» ссылался на некое предупреждение МЧС. К слову, наличие которого подтвердить в суде представитель ответчика не смог. Скриншот предупреждения с сайта МЧС, на который ссылалось ГБУ (а также, видимо с его подачи, Управа района и Префектура СВАО) оказался прогнозом погоды на 27 января неизвестного года. Который в ходе поиска в кэше обнаружился на эту дату только от 2019 года….
Итак, только на этапе подготовки к судебному процессу и первому заседанию, не считая стоимости ремонта авто, который проводился за счет пострадавшей, было потрачено: «Оценка повреждений авто» — 8000 рублей, госпошлина за судебные издержки — около 8000 рублей, услуги юриста — 55 000 рублей, дендрологическая экспертиза — 14 000 рублей (так как дендрологи изначально провели экспертизу упавшего дерева для собственных исследований, ее стоимость вышла с большой скидкой, примерно на 50%), справка Росгидромета (в ней было четко сказано, что погодные условия соответствовали норме) — 2284 рубля — итого 87 284 ₽
Первое судебное заседание состоялось 13 мая и завершилось переносом рассмотрения дела ввиду того, что представитель «Жилищника» взяла время на ознакомление с результатами дендрологической экспертизы. Второе судебное заседание состоялось 25 мая и завершилось положительным решением в пользу истца, хотя и с частичным удовлетворением исковых требований — оплату услуг адвоката суд постановил ограничить суммой 20 000 рублей. Зато затраты на ремонт авто и все издержки, и экспертизы будут возмещены в полном объеме.
Самым же любопытным моментом в судебном заседании стали выводы, озвученные представителем самого «Жилищник района Марфино». Согласившегося с предоставленными истцом аналитическими выкладками экспертов-дендрологов о том, что они считают «визуальную диагностику факта наличия скрытых стволовых и корневых гнилей ненадежным методом».
- А раз у ГБУ действительно нет качественных инструментов для проведения мониторинга зеленых насаждений, настаивала представитель ответчика, то значит и спроса с него, за падающие на машины и головы деревья, быть не может…
К счастью, суд не счел этот довод убедительным. И дело на данный момент выиграно, если, конечно, представитель «Жилищника» не решит пойти в суд высшей инстанции, подав апелляцию. Что увеличит время процесса еще на несколько месяцев, а также затормозит необходимость возмещения ущерба со стороны ответчика. Какие из всей этой истории можно сделать выводы? Их несколько.
Первое. Примерно 93% автовладельцев страны, не имеющие полисов КАСКО, оказываются один на один с судебной системой и вынуждены нести значительные расходы только для того, чтобы доказать, что деревья на машины (и головы), просто так никогда и никому не падают. Ответственный есть. Но чтобы попытаться убедить в этом суд нужно примерно полгода жизни (или более) и около 90 000 рублей.
Второе. Качество мониторингов зеленых насаждений в Москве вызывает сомнения (в других городах ситуация, скорее всего, не многим лучше) даже, видимо, у самих участников этих мониторингов. Но есть некие городские регламенты, согласно которым визуального осмотра для вынесения решения о состоянии дерева, вполне достаточно. А о массовом оснащении ГБУ «Жилищник» резистографами — сложными и довольно дорогими приборами, к которым, кстати, должен прилагаться специалист, а не некто, не имеющий профильного образования, речи не идет в принципе.
Третье. Несмотря на первый и второй пункты, явно демонстрирующие несовершенства как системы мониторингов зеленых насаждений, так и системы возмещения ущерба пострадавшим автовладельцам, город не спешит внести в них коррективы. И исправить ситуацию — в общих интересах. Законодательно обязать городские организации (и частные управляющие компании) нести ответственность перед третьими лицами во внесудебном порядке. Сделать это возможно, например, с помощью нового страхового продукта. Который позволит горожанам получить компенсацию от страховой компании ответчика — будь то повреждение авто при эвакуации или свалившаяся на голову снежная лавина, упавшее на машину дерево или травмы на скользкой уличной плитке.
Достаточно узнать в чьем ведении находится участок, где вам или вашему имуществу был нанесен ущерб, и обратиться в страховую компанию этой организации. Ни судов, ни дорогостоящих (за ваш счет) экспертиз, ни, кстати, издержек самих этих организаций на судебные расходы, которые по факту сегодня оплачиваем тоже мы — налогоплательщики.