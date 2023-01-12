Почему зимой водителю нужно заново регулировать форсунки стеклоомывателя

Многие водители отмечают, что зимой форсунки стеклоомывателя не так эффективно, как того бы хотелось, доставляют жидкость в нужные точки стекла. В итоге приходиться пользоваться омывателем намного чаще. Что и раздражает, и приводит к дополнительным хлопотам и расходам. Мало кому нравиться на морозе, под пронизывающим ветром открывать капот, откручивать крышку заливной горловины бачка омывателя и пытаться попасть в нее тонкой струйкой драгоценной жидкости, которую налетающие порывы ветра пытаются направить или нам прямо в карман, или в нежные недра генератора.
Давайте разберемся с тем, почему эффективность омывателя так существенно падает именно в холодное время года. Во-первых, проблема вызвана тем, что зимний воздух намного плотнее и во время движения сильнее давит на лобовое стекло, не давая дорогой спиртосодержащей струе долететь даже до его средней части. В результате чего очищается только самый низ «лобовухи». А смотреть на дорогу, находясь в положении танкиста, из-под руля и в маленькую прозрачную щель могут не все.
Во-вторых, многое зависит от физических свойств самой жидкости. Ведь летом мы пользуемся водой. А ее удельная плотность — 997 кг/м³. И настройка форсунок, как правило, осуществляется именно для воды и летнего периода. Да и помпа омывателя оптимизирована именно под воду. Зимой же мы используем жидкости на основе этилового спирта. А его плотность ниже — всего 789 кг/м³. Он легче, поэтому помпе стеклоомывателя сложнее создать нужное давление.
Иными словами, масса струи на выходе из форсунки меньше на 20% и холодному потоку плотного воздуха удается остановить ее намного раньше. Кроме того, по мере падения температуры растет и вязкость жидкости. То есть давление на выходе из форсунки падает еще сильнее. Тем более, что растут потери на прокачивание жидкости по системе трубок, тройников и клапанов. И для достижения хотя бы минимально приемлемого результата, приходится постоянно пользоваться омывателем, расходуя жидкость буквально в темпе расхода топлива.
А между тем, частоту подобных заливок можно снизить, а эффективность омывателя существенно увеличить за счет проведения его простого сезонного тюнинга. Раз проблемы связаны с общим падением давления в системе, то регулировкой положения форсунок сначала добиваемся, чтобы они брызгали строго в рекомендованные производителем точки на стекле. А затем поднимаем их еще выше, компенсируя влияние холодного воздуха при движении на высокой скорости.
Чтобы улучшить прокачиваемость жидкости после помпы, можно использовать чуть более длинную трубку и спирально накрутить ее на резиновый парубок системы охлаждения двигателя. После чего закрыть ее пожаробезопасным термоизоляционным материалом. Это решение еще и избавит от активного обмерзания форсунок. Впрочем, эти меры мало помогут, если пользоваться откровенно некачественной омывайкой, которая с радостью замерзает уже при температуре −10 градусов.
Кстати, помимо работ с трубками и форсунками, не стоит забывать об электромоторе. Перед началом зимнего сезона желательно почистить его контакты и проверить напряжение на них. Ведь даже его небольшая просадка приведет к существенному снижению оборотов и падению давления в системе.