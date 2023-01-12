Почему зимой водителю нужно заново регулировать форсунки стеклоомывателя

Многие водители отмечают, что зимой форсунки стеклоомывателя не так эффективно, как того бы хотелось, доставляют жидкость в нужные точки стекла. В итоге приходиться пользоваться омывателем намного чаще. Что и раздражает, и приводит к дополнительным хлопотам и расходам. Мало кому нравиться на морозе, под пронизывающим ветром открывать капот, откручивать крышку заливной горловины бачка омывателя и пытаться попасть в нее тонкой струйкой драгоценной жидкости, которую налетающие порывы ветра пытаются направить или нам прямо в карман, или в нежные недра генератора.

Давайте разберемся с тем, почему эффективность омывателя так существенно падает именно в холодное время года. Во-первых, проблема вызвана тем, что зимний воздух намного плотнее и во время движения сильнее давит на лобовое стекло, не давая дорогой спиртосодержащей струе долететь даже до его средней части. В результате чего очищается только самый низ «лобовухи». А смотреть на дорогу, находясь в положении танкиста, из-под руля и в маленькую прозрачную щель могут не все.

Во-вторых, многое зависит от физических свойств самой жидкости. Ведь летом мы пользуемся водой. А ее удельная плотность — 997 кг/м³. И настройка форсунок, как правило, осуществляется именно для воды и летнего периода. Да и помпа омывателя оптимизирована именно под воду. Зимой же мы используем жидкости на основе этилового спирта. А его плотность ниже — всего 789 кг/м³. Он легче, поэтому помпе стеклоомывателя сложнее создать нужное давление.