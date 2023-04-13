Страховые компании провоцируют резкий рост автоугонов в стране

Вместо того, чтобы оказать поддержку в организации локального производства автозапчастей, стимулируя его налоговыми и прочими льготами, в Минфине и ЦБ обсуждают возможность использования старых компонентов при ремонте даже новых автомобилей. Абсурд? Еще какой!

Свое возмущение проявили не только многочисленные автовладельцы, но и депутаты. Так, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов даже обратился в Генпрокуратуру с призывом разобраться в ситуации. По его словам, подобные меры окажутся прямым инструментом для отмывания преступных доходов.

«Страховое лобби упорно продавливает крайне вредные предложения. Они вредны не только для безопасности дорожного движения, но и для общественной безопасности. Опция ремонта по ОСАГО на сегодня фактически не работает. Но это не повод поощрять криминал, только чтобы упростить жизнь страховых компаний. Ясно, что запчасти будут снимать и с угнанных машин. Мы получим рост числа угонов, краж, грабежей. На эти риски я указал в обращении к генпрокурору России», — заявил порталу «АвтоВзгляд» депутат.