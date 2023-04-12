Лишение или штраф: сколько автомобилей можно обогнать по закону за один маневр

Прежде всего следует напомнить, что согласно ПДД, обгоном считается маневр, в ходе которого автомобиль выезжает на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. Если же у водителя есть возможность обойти попутную машину без пересечения разделяющей проезжую часть разметки, то трактуется подобное не иначе как опережение. Скажем, если дорожное полотно «разбито» несколькими полосами в каждом из направлений.

Но вернемся к обгону, когда для совершения маневра требуется выезд на «встречку» при условии отсутствия запрещающих знаков и дорожной разметки. Какое расстояние должен проехать водитель по полосе для встречных машин, собственно, как и количество обгоняемых автомобилей за один присест, в ПДД не указано. Главное — не нарушать скоростной режим и не создавать аварийные ситуации для других участников движения. Правда, на самом деле не все так прозрачно, как кажется.

Правила запрещают обгонять любое транспортное средство, водитель которого сигналом поворота указал на намерение осуществить обгон впереди ползущего тихохода или уже стал выезжать для этого на полосу встречного движения. Аналогичный принцип действует и при условии, когда позади едущий автомобиль приступил к совершению обгона. В любой из этих ситуаций обгонять с выездом на встречную полосу, повторимся, запрещено.