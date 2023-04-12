Лишение или штраф: сколько автомобилей можно обогнать по закону за один маневр

Прежде всего следует напомнить, что согласно ПДД, обгоном считается маневр, в ходе которого автомобиль выезжает на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. Если же у водителя есть возможность обойти попутную машину без пересечения разделяющей проезжую часть разметки, то трактуется подобное не иначе как опережение. Скажем, если дорожное полотно «разбито» несколькими полосами в каждом из направлений.
Но вернемся к обгону, когда для совершения маневра требуется выезд на «встречку» при условии отсутствия запрещающих знаков и дорожной разметки. Какое расстояние должен проехать водитель по полосе для встречных машин, собственно, как и количество обгоняемых автомобилей за один присест, в ПДД не указано. Главное — не нарушать скоростной режим и не создавать аварийные ситуации для других участников движения. Правда, на самом деле не все так прозрачно, как кажется.
Правила запрещают обгонять любое транспортное средство, водитель которого сигналом поворота указал на намерение осуществить обгон впереди ползущего тихохода или уже стал выезжать для этого на полосу встречного движения. Аналогичный принцип действует и при условии, когда позади едущий автомобиль приступил к совершению обгона. В любой из этих ситуаций обгонять с выездом на встречную полосу, повторимся, запрещено.
Кстати, многие автомобилисты путают так называемый двойной обгон как раз с упомянутыми выше случаями — водители уверены, что запрет распространяется на обгон по «встречке» более одного автомобиля за один маневр. Но как вы уже поняли, речь тут о совсем о другом.
Нелишним будет добавить, что согласно п. 11.2 ПДД, езда «паровозиком» относится и к мотоциклистам. К тем, кто выезжает для объезда попутного транспорта на «встречку», и к тем, кто только хочет это сделать, но не имеет права, если обгон уже совершает кто-либо из других участников движения, включая байкеров. Причем важно, чтобы любое транспортное средство при этом находилось в зоне визуальной досягаемости.
За неправильное расположение — будь то машины или мопеда — на проезжей части, а также за «выезд в нарушении Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия» предусмотрен весьма суровый штраф в размере 5000 рублей. Скажем больше: согласно ч.4 ст.12.15 Административного кодекса, за двойной обгон, который и вменяют придорожные полицейские в подобных ситуациях, водитель рискует вмиг остаться без «прав» на срок от четырех до шести месяцев.
И вряд ли ваши просьбы понять и простить будут учтены Фемидой, которая порекомендует лишенцу больше не «путаться в понятиях» и учить матчасть. Тем более что при желании вновь сесть за руль, последнему по истечении срока «заморозки» водительского удостоверения придется заново сдавать теоретический экзамен на знание ПДД.