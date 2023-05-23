Совет Федерации предложил увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней

Андрей Кутепов подготовил и представил к рассмотрению вице-премьером Дмитрием Григоренко два законопроекта. В первом говорится об увеличении максимального срока ремонта пострадавшей в ДТП машины в рамках ОСАГО с нынешних 30 до 45 дней. Сейчас этот промежуток времени отсчитывается с момента постановки авто в ремонт. За каждый день затягивания ремонта после истечения 30-дневного периода страховщик платит автовладельцу по 0,5% от суммы возмещения. А потом страховая компания «выдирает» эту неустойку с автосервиса.

Второй законопроект Кутепова предлагает не менять ныне действующий 30-дневный срок ремонта, но исключить из него время, требующееся на доставку запчастей. Такой мораторий сенатор хочет ввести до 31 декабря 2024 года. Свои новеллы он объясняет тем, что из-за существующих проблем с заказом запчастей страховые компании не могут выдерживать установленные сейчас сроки ремонта авто по ОСАГО.

На самом деле проблема длительности ремонтов не столь остра, как ее пытаются представить страховые компании. За 2022-й доля автомобилей, возмещение ущерба которым в рамках ОСАГО проходило путем ремонта, сократилось с 8,8% до 6,4% и продолжает падать в текущем году.

Тенденция вызвана тем, что страховым компаниям гораздо выгоднее рассчитываться с пострадавшими автовладельцами деньгами, а не ремонтом. Ведь объем денежной компенсации практически всегда (и существенно) уменьшается благодаря учету износа автомобиля. А при ремонте по ОСАГО страховщик обязан оплатить затраты на восстановление т/с полностью. Поэтому в текущей ситуации страховые всеми правдами и неправдами стремятся избегать направления авто клиентов на ремонт в СТО.

Благодаря этому, в 2022 году выручка страховых компаний от продажи полисов ОСАГО выросла на 16% — с 236 млрд. до 273,5 млрд. рублей. А объем средств, потраченных ими на компенсацию ущерба пострадавшим водителям, за тот же период увеличился всего на 2% — с 153 млрд. до 157,3 млрд. руб.