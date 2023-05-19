Можно ли водителям разъехаться после ДТП, обменявшись расписками

фото globallookpress.com
Терпения дождаться приезда ГИБДД после аварии хватает далеко не у каждого водителя, попавшего в подобную ситуацию. А потому некоторые пытаются законным образом оставить место ДТП, подстраховавшись составлением расписки в адрес другого участника происшествия. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, чем это может обернуться впоследствии.
Максим Строкер

Соблазн обменяться расписками и разъехаться по своим делам возникает у попавших в аварию водителей по разным причинам. Например, один из них ездит без полиса ОСАГО. Или повреждения машин невелики, а ждать, пока полиция соизволит прибыть на место событий, нет возможности. Да мало ли по каким соображениям одна или обе стороны-участницы дорожного инцидента решают, что договориться полюбовно — неплохой вариант.

Говоря о подобном исходе, следует сразу обозначить два возможных варианта: когда о ДТП не сообщают в ГИБДД и когда один из участников все же вызывает патрульный экипаж. В первом случае закон говорит, что если пострадали (или не пострадали) только машины участников аварии, они вполне могут разъехаться по обоюдному согласию. Каким-либо образом договорившись о компенсации ущерба (оформив аварию в рамках ОСАГО или с помощью расписки) либо решив, что повреждения пустячные и не стоят времени, потребного на их фиксацию.

С ОСАГО все понятно, а вот с распиской о том, что аварийщик обязуется оплатить расходы на ремонт автомобиля оппонента, есть нюанс. Подвох в том, что если эта бумага не заверена нотариально, а написана «на коленке», юридической силой (например, в суде) она не обладает. И поверивший в честность «обидчика» автовладелец-потерпевший имеет огромные шансы остаться ни с чем.

фото globallookpress.com

Ну а сценарий, когда участники ДТП поставили о нем в известность полицию, но потом вдруг решили разъехаться, имеет еще больше неприятных вариантов развития. Вообще «разъезжаться» водители имеют право в единственном случае: если из дежурной части ГИБДД им прямым текстом говорят, что наряд ДПС не приедет, и гражданам-аварийщикам следует самим оформить европротокол.

Порой оба участника дорожного инцидента, сгоряча вызвав ГИБДД и не дождавшись прибытия офицеров, через какое-то время осознают, что повреждения машин незначительны. Не стоит в такой ситуации обмениваться расписками об отсутствии взаимных претензий и успокоенно «разбегаться». Когда экипаж ДПС рано или поздно прибудет на вызов и не обнаружит там героев «мероприятия», на них будет составлен протокол об оставлении места ДТП. Что сулит нетерпеливым гражданам лишение ВУ. Такая же участь им грозит и при оформлении европротокола с последующим «разбегом» по своим делам. Точно так же, как и в случае составления расписки виновником аварии с обязательством все оплатить.

Надо четко понимать: раз вы решили поставить в известность о своем ДТП сотрудников ГИБДД, без их прямого разрешения или указания осуществлять какие-либо перемещения не стоит — под угрозой лишения ВУ. Ну а ничтожную юридическую ценность любых расписок «на капоте» мы уже обрисовали выше. Эта бумажка потом не впечатлит ни одного судью.

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19 мая 2023
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