Можно ли водителям разъехаться после ДТП, обменявшись расписками

Соблазн обменяться расписками и разъехаться по своим делам возникает у попавших в аварию водителей по разным причинам. Например, один из них ездит без полиса ОСАГО. Или повреждения машин невелики, а ждать, пока полиция соизволит прибыть на место событий, нет возможности. Да мало ли по каким соображениям одна или обе стороны-участницы дорожного инцидента решают, что договориться полюбовно — неплохой вариант.

Говоря о подобном исходе, следует сразу обозначить два возможных варианта: когда о ДТП не сообщают в ГИБДД и когда один из участников все же вызывает патрульный экипаж. В первом случае закон говорит, что если пострадали (или не пострадали) только машины участников аварии, они вполне могут разъехаться по обоюдному согласию. Каким-либо образом договорившись о компенсации ущерба (оформив аварию в рамках ОСАГО или с помощью расписки) либо решив, что повреждения пустячные и не стоят времени, потребного на их фиксацию.

С ОСАГО все понятно, а вот с распиской о том, что аварийщик обязуется оплатить расходы на ремонт автомобиля оппонента, есть нюанс. Подвох в том, что если эта бумага не заверена нотариально, а написана «на коленке», юридической силой (например, в суде) она не обладает. И поверивший в честность «обидчика» автовладелец-потерпевший имеет огромные шансы остаться ни с чем.