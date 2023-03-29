ТОП−5 страховых компаний, которые хуже всех платят пострадавшим по ОСАГО

Если у вас небольшой стаж вождения или вы еще относительно молоды, покупка полиса ОСАГО может обойтись в серьезные суммы от 10 000 рублей и выше. И автовладельцу придется еще потерять кучу нервов и времени, чтобы купить «обязаловку» без кучи дорогих и ненужных «допов».
Мотоциклисты и владельцы грузовой техники тоже знакомы с этими «фишками» страховых компаний, всеми правдами и неправдами старающихся не связываться с «несегментом» — клиентами, которые с большой вероятностью могут стать причиной выплат. Про ставшие общим местом данные об издевательски мизерных размерах возмещений по ОСАГО можно и не упоминать.
Все страховые компании очень любят собирать деньги с автовладельцев и просто ненавидят платить им то, что причитается. Но некоторые из страховщиков делают это просто виртуозно. Портал «АвтоВзгляд» убедился в этом, ознакомившись с данными ЦБ РФ об итогах их деятельности за 2022 год в сегменте ОСАГО.
Он иллюстрирует, кто из них страховых добился максимальных успехов в занижении выплат возмещения водителям. Для начала скажем, что за прошлый год страховщики суммарно получили от автовладельцев страны 273 млрд. рублей. А выплатили им в рамках ОСАГО меньше 150 млрд.
Таким образом автовладельцам в качестве компенсаций вернулись лишь 59% отданных страховым компаниям денег. Это в среднем. Однако некоторые из страховщиков умудрились выплатить еще меньше. Так, «Сбербанк страхование» собрала с клиентов почти 4 млрд. рублей, а возместила им 1,3 млрд. или 33% от полученного. Чистая выручка компании за год от работы с ОСАГО составила головокружительные 67%. Чтоб мы все так жили, как говорится!
На втором месте в нашем ТОП−5 страховой жадности оказалась «Югория». Ее сборы составили 13 млрд. рублей, а выплаты — 5,5 млрд. «Прилипло на карман» 58% денежек автовладельцев. Третье место у «Тинькофф Страхование». Тут «приход» составил 7,7 млрд. рублей, а выплаты клиентам — 3,3 млрд. 56% выручки от продажи полисов ОСАГО осталось на счетах страховой компании.
ВСК (четвертая строчка нашего антирейтинга) собрала 26 млрд. рублей, а на возмещение ущерба пострадавшим в ДТП направила лишь 12 млрд. Выручка в 54% — отличный результат при таких-то масштабах операций по ОСАГО! Пятое место поделили две компании, «зажавшие» по 51% сборов с автомобилистов. Это «Ингосстрах» с его внушительными поступлениями от ОСАГО в размере 44 млрд. рублей и выплатами в объеме 21 млрд. рублей, а также СГ «Спасские ворота». Она собрала 124 млн. рублей, а рассталась лишь с 60 млн.