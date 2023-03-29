ТОП−5 страховых компаний, которые хуже всех платят пострадавшим по ОСАГО

Если у вас небольшой стаж вождения или вы еще относительно молоды, покупка полиса ОСАГО может обойтись в серьезные суммы от 10 000 рублей и выше. И автовладельцу придется еще потерять кучу нервов и времени, чтобы купить «обязаловку» без кучи дорогих и ненужных «допов».

Мотоциклисты и владельцы грузовой техники тоже знакомы с этими «фишками» страховых компаний, всеми правдами и неправдами старающихся не связываться с «несегментом» — клиентами, которые с большой вероятностью могут стать причиной выплат. Про ставшие общим местом данные об издевательски мизерных размерах возмещений по ОСАГО можно и не упоминать.

Все страховые компании очень любят собирать деньги с автовладельцев и просто ненавидят платить им то, что причитается. Но некоторые из страховщиков делают это просто виртуозно. Портал «АвтоВзгляд» убедился в этом, ознакомившись с данными ЦБ РФ об итогах их деятельности за 2022 год в сегменте ОСАГО.

Он иллюстрирует, кто из них страховых добился максимальных успехов в занижении выплат возмещения водителям. Для начала скажем, что за прошлый год страховщики суммарно получили от автовладельцев страны 273 млрд. рублей. А выплатили им в рамках ОСАГО меньше 150 млрд.