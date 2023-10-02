Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2023 года

Как сообщает пресс-служба ВСК, по итогам 9 месяцев текущего года самыми угоняемыми в России стали автомобили марки Hyundai — на них приходится 31% от общего числа хищений. Немногим менее популярны у преступников Kia (24%) и Mitsubishi (7%). Самой востребованной у угонщиков моделью оказалась Kia K5 (14%), а также корейские кроссоверы Hyundai Palisade и Santa Fe. В премиальном сегменте в лидерах седан Genesis G80 и кроссовер Mercedes-Benz GLE. А среди китайских машин — Chery.

Основное количество автомобильных угонов традиционно приходится на Москву — 45%, заметно менее криминальными являются Московская и Самарская области — по 10%. В столице основная доля краж происходит в Северо-Западном округе, а самыми опасными городами Подмосковья стали Дубна, Ногинск и Люберцы. Наибольшее число угонов произошло в мае (28%), феврале и апреле (по 17%), а также в июне (10%)