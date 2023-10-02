Почему гудят колеса: от безобидного до смертельно опасного симптома

Завел, прогрел пару минут, музыку погромче и на работу. Надо ж еще за кофе да на АЗС заехать! По такому графику живет ⅔ городских водителей, привыкших к эксплуатации, но не к содержанию машины. Однако чем старше становится автомобиль, тем реже формула «мойка+заправка+на СТО раз в год» срабатывает. Начинают появляться «следы износа», которые опытный водитель заметит на самой ранней стадии и починит за малую толику того, чем обернется запущенный случай. Дело за малым: заметить неисправность и вовремя перейти к восстановлению. Яркий пример — колеса и их многочисленные «ноты».
Какой бы роскошной ни была шумоизоляция, звуки с улицы в салон обязательно попадут. Стрекот шипов, лужа да и просто шелест покрышек слышен даже в салоне S-klasse. Надо только его слушать. Если загудело колесо, то в свободную минутку стоит все же заглянуть в арку и осмотреть «просящего». Коли «подал голос» — дело нечисто. Может быть — мелочь, а может — и нет. Разберем все варианты.
Самый простой и распространенный случай «повышенной шумности» покрышек — сбитая балансировка. Отпавший грузик может привести к тому, что колесо начнет движение уже не по правильному кругу, сжигая резину и со временем отдаваясь в руль. Досадная, но мелкая неисправность, легко исправляемая на любом шиномонтаже за тысячу рублей. Гораздо дороже обойдется сбитый «сход-развал».
Своевременно не настроенные параметры приведут к заменам шин, повышенной нагрузке на подвеску с последующим выходом из строя различных элементов, каждый из которых сегодня стоит, как чугунный мост. И это без учета работы по замене! Впрочем, и сама операция порой может «порадовать»: например, развал-схождение на автомобили одного не слишком обязательного немецкого автопроизводителя, сделанное у официального дилера, запросто обойдется в 30 000 — 40 000 рублей.
Однажды на многострадальных наших дорогах загудит и ступичный подшипник. С ним шутки плохи: гул перейдет в визг, а потом (и весьма быстро!) он просто заклинит. Чем обернется заклинившее на скорости колесо объяснять, думаем, не нужно. Подшипники в ступице бывают двух видов: заменяемые — когда меняется только сам элемент — и не заменяемые, которые идут в мусорный бак вместе со ступицей. Цена вопроса — в зависимости от марки и модели, но дешево эта поломка никому не обойдется.
Самый «печальный» гул — «граната», она же ШРУС. Шарнир равных угловых скоростей. Если посторонний звук появляется только при езде по прямой, а при повороте пропадает — приехали, достаем кошелек. Изношенный узел даже в подержанном варианте с разборке стоит дорого, а разбор и установка подразумевает не только долгий труд механика, но и обязательный «сход-развал». Впрочем, это довольно надежный узел, который напомнит о себе на второй-третьей сотне тысяч пройденных километров. «Поправить ситуацию» может лишь любовь пожечь резину — «бернаут» сократит срок службы «гранаты» в разы. Не так ли, ценители BMW?