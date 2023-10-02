Почему гудят колеса: от безобидного до смертельно опасного симптома

Завел, прогрел пару минут, музыку погромче и на работу. Надо ж еще за кофе да на АЗС заехать! По такому графику живет ⅔ городских водителей, привыкших к эксплуатации, но не к содержанию машины. Однако чем старше становится автомобиль, тем реже формула «мойка+заправка+на СТО раз в год» срабатывает. Начинают появляться «следы износа», которые опытный водитель заметит на самой ранней стадии и починит за малую толику того, чем обернется запущенный случай. Дело за малым: заметить неисправность и вовремя перейти к восстановлению. Яркий пример — колеса и их многочисленные «ноты».

Какой бы роскошной ни была шумоизоляция, звуки с улицы в салон обязательно попадут. Стрекот шипов, лужа да и просто шелест покрышек слышен даже в салоне S-klasse. Надо только его слушать. Если загудело колесо, то в свободную минутку стоит все же заглянуть в арку и осмотреть «просящего». Коли «подал голос» — дело нечисто. Может быть — мелочь, а может — и нет. Разберем все варианты.

Самый простой и распространенный случай «повышенной шумности» покрышек — сбитая балансировка. Отпавший грузик может привести к тому, что колесо начнет движение уже не по правильному кругу, сжигая резину и со временем отдаваясь в руль. Досадная, но мелкая неисправность, легко исправляемая на любом шиномонтаже за тысячу рублей. Гораздо дороже обойдется сбитый «сход-развал».