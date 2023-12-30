Жулики нашли новый способ круто нажиться на водителях через ОСАГО

Новый год — новые правила. Вот и страховые компании решили под данной эгидой провести пересменку, заменив серию ОСАГО «ААМ» на новую «ААН». Так было уже много раз, так случилось и сейчас: согласно повсеместно разосланному распоряжению, агентам и брокерам запрещается использование типографских бланков ОСАГО старой серии.
Типографские бланки — это, напомним, бланки строгой отчетности (БСО), за использование которых получатель и подписант несут ответственность. Все же отчетность — строгая. Однако в России случается всякое, и в момент «пересменки» эти самые бланки иногда «теряются», «портятся» и далее по списку.
Что происходит дальше никому рассказывать не надо: БСО всплывает у разного рода жуликов, которые под видом «оригинала» — все же типографский бланк, а не какой-то там листок А4 — продают страховку обычным водителям, подкупленным «хорошей скидкой». То, что цены на ОСАГО у нас фактически прописаны законодательно, а рассчитать стоимость страховки можно практически до рубля — никого не вразумляет. Дисконты творят чудеса.
Действительно, такой полис вполне может «убедить» усталого сотрудника ДПС, который в ночи вряд ли будет что-то там разглядывать и проверять подробно: есть — и хорошо. Но проданный «по скидке» полис никогда не будет занесен в базу РСА и, как следствие, попадет под раздачу в нашем высокотехнологичном, постоянно меняющемся мире: с 1 января 2024 года камеры фотовидеофиксации начнут определять не застрахованные по закону автомобили, что приведет к выставлению штрафной квитанции на 800 рублей. И так — каждый день.
Дорожные камеры быстро «компенсируют» скидку и не позволят безвозмездно ездить «экономам» и «завтра сделаю, сегодня некогда», увеличив безопасность на российских дорогах — незастрахованные ТС будут попросту реже выезжать или вовсе встанут на прикол. Для ценителей коллекционирования штрафов уже появилась новая услуга: федеральная система «Паутина», к которой подключены все без исключения российские камеры фиксации нарушений ПДД, заранее предупредит постового о приближении «коллекционера».
Далее следует остановка, составление протокола, поездка в участок, а для машины — штрафстоянка. Кстати, в России на данный момент около трех миллионов автовладельцев не прошли обязательную процедуру страхования гражданской ответственности, но с нового года их явно станет меньше. Штрафы свое дело сделают, тут сомневаться не приходится. На собственном опыте, так сказать.