Жулики нашли новый способ круто нажиться на водителях через ОСАГО

Новый год — новые правила. Вот и страховые компании решили под данной эгидой провести пересменку, заменив серию ОСАГО «ААМ» на новую «ААН». Так было уже много раз, так случилось и сейчас: согласно повсеместно разосланному распоряжению, агентам и брокерам запрещается использование типографских бланков ОСАГО старой серии.

Типографские бланки — это, напомним, бланки строгой отчетности (БСО), за использование которых получатель и подписант несут ответственность. Все же отчетность — строгая. Однако в России случается всякое, и в момент «пересменки» эти самые бланки иногда «теряются», «портятся» и далее по списку.

Что происходит дальше никому рассказывать не надо: БСО всплывает у разного рода жуликов, которые под видом «оригинала» — все же типографский бланк, а не какой-то там листок А4 — продают страховку обычным водителям, подкупленным «хорошей скидкой». То, что цены на ОСАГО у нас фактически прописаны законодательно, а рассчитать стоимость страховки можно практически до рубля — никого не вразумляет. Дисконты творят чудеса.