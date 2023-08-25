Почему категорически не стоит брать автокредит на покупку подержанного авто

Люди боятся мошенников, отчего предпочитают идти к дилерам, где обязательно есть площадки, заставленные подержанной техникой. На первый взгляд, официалы безопасны. Покупателя сопровождает не прокуренный перекуп с кавказским акцентом, а наодеколоненный «манагер» в «тройке» и галстуке. А презентуемые им 7-летние Audi, Volkswagen, BMW или Mercedes кажутся почти новыми. К тому же них предлагается гарантия и «льготное» кредитование. А при оформлении кредита дается скидка в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей.

Представим ситуацию, что машина нравится, цена устраивает, скидка утверждена, как и выгодный кредит, а вместе с ним комплект зимних шин в подарок. Пора садиться за столик оформления сделки, и вот тут обнаруживаются «подводные камни». Давно известно, что автокредит невозможно взять без страховки, но то, что КАСКО тоже нагружается допами, это неожиданно. Нужна страховка не только жизни и трудоспособности, но и годовой полис на гарантийное обслуживание.

Полис Garant обещает покрыть расходы на ремонт двигателя и его деталей, вращающихся в масле. То же самое касается аналогичных элементов трансмиссии, за исключением сцепления и блоков управления. В договоре прописаны даже генератор, компрессор кондиционера и прочие технические узлы. Менеджер поясняет, что в течение года поломки будут чиниться бесплатно. За столь «выгодное» предложение просят заплатить 40—50 тысяч рублей.