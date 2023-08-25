Почему категорически не стоит брать автокредит на покупку подержанного авто

Люди боятся мошенников, отчего предпочитают идти к дилерам, где обязательно есть площадки, заставленные подержанной техникой. На первый взгляд, официалы безопасны. Покупателя сопровождает не прокуренный перекуп с кавказским акцентом, а наодеколоненный «манагер» в «тройке» и галстуке. А презентуемые им 7-летние Audi, Volkswagen, BMW или Mercedes кажутся почти новыми. К тому же них предлагается гарантия и «льготное» кредитование. А при оформлении кредита дается скидка в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей.
Представим ситуацию, что машина нравится, цена устраивает, скидка утверждена, как и выгодный кредит, а вместе с ним комплект зимних шин в подарок. Пора садиться за столик оформления сделки, и вот тут обнаруживаются «подводные камни». Давно известно, что автокредит невозможно взять без страховки, но то, что КАСКО тоже нагружается допами, это неожиданно. Нужна страховка не только жизни и трудоспособности, но и годовой полис на гарантийное обслуживание.
Полис Garant обещает покрыть расходы на ремонт двигателя и его деталей, вращающихся в масле. То же самое касается аналогичных элементов трансмиссии, за исключением сцепления и блоков управления. В договоре прописаны даже генератор, компрессор кондиционера и прочие технические узлы. Менеджер поясняет, что в течение года поломки будут чиниться бесплатно. За столь «выгодное» предложение просят заплатить 40—50 тысяч рублей.
Затем выясняется, что надо купить еще карту помощи на дороге, а вместе с ней и финансовый продукт под названием «гарантийный выкуп». Менеджеры обещают забрать автомобиль по первому требованию и выплатить всю сумму долга по кредиту, если вы предварительно заплатите им примерно 40—50 тысяч рублей. Ну а чтобы не спугнуть клиента, непредвиденные траты на допы включают в тело кредита. В итоге весь пакет навязанных услуг тянет примерно на 200—250 тысяч рублей.
Да, от допов можно отказаться, но тогда не будет автокредита и скидки. Более того, если клиент решит схитрить и откажется хотя бы от одного из дополнительных продуктов после совершения сделки, то автосалон автоматически отменяет скидку и вправе через суд взыскать ее с покупателя. Ничего подобного от официалов невозможно было представить в эпоху изобилия на авторынке, но при дефиците начинается выкручивание рук.
В общем, приходится соглашаться на допуслуги, надеясь, что купленная гарантия на б/у автомобиль поможет хотя бы с ремонтом. Ведь при пробегах свыше 100 тысяч км всегда что-нибудь да случается с техникой. И поломки, действительно, не заставляют себя ждать. Примерно такая история произошла со мной. Уже через несколько недель после покупки Audi A3 и оформления кредита в «Экспобанке» образовались потеки масла в районе роботизированной коробки передач. Лопнула гидравлическая плита в мехатронике. Эта деталь попадала в гарантийный список. После звонка в компанию «D2 Страхование» выяснилось, что получить возмещение не так-то просто.
Страховая объявила, что гидроплита сломалась ввиду естественного износа и не подлежит оплате, да и вообще мехатроник не является коробкой передач. Причем, в договоре страхования в неприметном месте действительно указывается, что естественный износ деталей не является страховым случаем, так же как и заводской брак, неправильная эксплуатация или ДТП.
Другими словами, договор на «гарантийное» обслуживание б/у автомобилей составлен таким образом, чтобы как можно меньше платить деньги клиенту. Ведь любая поломка происходит ввиду естественного износа, если, конечно, транспортное средство не стукнули о трактор или бетон разделительной полосы Когда я рассказал это мастерам сервиса, они откровенно посмеялись. Многие их клиенты пытались получить бесплатный ремонт по таким вот гарантийным страховкам, но все остались с носом. И помимо обманчивых формулировок существует еще одна причина для отказа.
Ни одна мастерская не имеет права давать официальное заключение о причинах поломки. А такой документ требуется для оформления заявки на выплату. Заключения выдают только судебные эксперты, а по их прейскуранту эта услуга потянет еще на 10—15 тысяч рублей. Причем экспертиза сломавшейся детали не означает получения страховки, ведь, как правило, причиной поломки при пробеге в 100 тысяч км тоже называется «естественный износ». А этот «естественный износ» по условиям договора не является страховым случаем.
Короче говоря, лохотрон со страховкой побудил проверить и другие продукты из навязанного пакета услуг. Для начала я решил попробовать «продать» машину по «первому требованию». Оказалось, что выкуп работает только при выгодной для автосалона цене, если сумма долга по кредиту ниже, чем рыночная стоимость машины.
В остальных случаях, чтобы заявку рассмотрели, владелец машины должен собрать справки о нетрудоспособности, о неоднократных просрочках платежей, об увольнении и прочие документы, после чего всегда находятся поводы для отказа, прописанные в многочисленных подпунктах договора. Переставшие быть добрыми менеджеры могут выкупить машину «по первому требованию» только за бесценок.
Единственной рабочей услугой из пакета навязанных услуг оказалась «помощь на дорогах» с включенными туда «трезвыми водителями», эвакуацией, подвозом топлива, заменой колес и прочими услугами. Приехавший на вызов эвакуаторщик рассказал, что разочаровавшиеся в окружающей действительности автомобилисты часто напиваются и заставляют везти их до дома вместе с машиной, как на такси.
Одним словом, лохотрон с навязыванием неработающих услуг взят на вооружение многими автосалонами. В создавшуюся пагубную ситуацию вынужден был вмешаться даже Верховный Суд, поддержавший позицию одного московского автомобилиста и отменивший все навязанные ему допы. Однако в России нет прецедентного права, и практика ВС не распространяется аналогичные случаи. Допы продолжают оформляться при покупке подержанных автомобилей в кредит.
В итоге, реальная цена машины вырастает примерно на 200—250 тысяч рублей. За такие деньги проще нанять грамотного человека, сумеющего подобрать неплохой автомобиль на «вторичке» в обход автосалонов. Ну а недостаток средств всегда можно покрыть за счет обычного потребительского кредита, который оказывается более выгодным.