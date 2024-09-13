Россиянам назвали среднюю стоимость КАСКО

При средней страховой сумме в 2,6 млн рублей средняя цена полиса КАСКО в нашей стране составила 44,4 тыс. рублей. Аналитики изучили ситуацию за первые шесть месяцев 2024-го.

Чаще всего автомобилисты оформляли такую страховку в Москве, Подмосковье и Петербурге

За последний год только 11% участников исследования обращались за возмещением ущерба по КАСКО. Полученная компенсация полностью устроила 35% россиян, они оценили качество оказанных услуг на пять баллов. Четверку поставили 30% участников, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Банки.ру».

Эксперты отмечают, что страховую сумму в размере от 1 млн до 3 млн рублей предусматривали более 60% всех страховок. От 3 млн до 4 млн рублей — 15%, от 1 млн рублей — 7%.

В первой половине 2024 года российские автомобилисты чаще всего страховали по КАСКО машины отечественной LADA, китайских Haval и Chery, а также корейских Hyundai и Kia.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что оформить ДТП по европротоколу станет проще. Часто россияне опасаются этого формата для мелких аварий. Для тех, кто оформил полис КАСКО, он не актуален, а остальные боятся сделать что-то неправильно и лишиться положенных выплат.