Разориться и не встать: во что обойдется легкий ремонт китайского авто после ДТП

Не отечественный – так китайский: примерно так выглядит сегодня меню традиционного приобретения автомобиля у официального дилера – с гарантией, обслуживанием и всем-всем-всем. А во сколько обойдется ремонт новоприобретенного ТС из Поднебесной? Сколько стоят самые распространенные запчасти, если драгоценный полис КАСКО вдруг не оказался под рукой? Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Вопрос, согласитесь, интересный: во что выльется содержание, обслуживание и ремонт китайской машины, которая стала на родном просторе фактически безальтернативной? Покупка – дело хотя и сложное, но единоразовое, а вот «поддержание» – это надолго, если не навсегда. Так сколько откладывать в кубышку, чтобы после мелкого ДТП не ездить побитым?

Попробуем посчитать примерный объем «стабилизационного фонда» на примере одного из самых популярных и распространенных в России «хитов» поднебесного конвейера – Chery Tiggo 7 Pro Max.

Китайский кроссовер настолько полюбился моторизованным соотечественникам, что его даже, подумайте только, решили локализовать в нашей стране. При стоимости родной LADA «за два миллиона», китайский полноприводный универсал, да еще и с повышенным дорожным просветом в ценовом диапазоне «около трех» уже округление глаз не вызывает.

С техническим обслуживанием китайцы вопрос наладили: расходные материалы в наличии, а сама процедура первых «маленьких» ТО обойдется +/- в 18 000 рублей. Привычная для владельцев «корейцев» и «японцев» стоимость. А как насчет кузовного ремонта? Тут уже есть над чем поразмыслить.

Фото портала АвтоВзгляд.

Зайдем, пожалуй, сразу с козырей – 44 100 рублей стоит новое лобовое стекло, а установка обойдется еще в 8000. Итого – 52 100 «деревянных» за камушек или вырванный шип, будьте любезны, в кассу. Бампера состоят из десятка деталей – различных рамочек, решеточек и заглушек – перечислить которые не смог и официальный дилер, так что пойдем «крупными мазками».

Основная, несущая, скажем так , часть переднего бампера стоит 37 000 руб. Решетка радиатора – 42 600. Да-да, все нули на месте: сорок две тысячи шестьсот. Задний же бампер делится на верхнюю и нижнюю составляющие, стоимостью 27 900 и 12 900 рублей соответственно. Дорого? Подождите, подходим к оптике.

Дневной ходовой огонь – 1 штука – обойдется в 21 800 рублей, а вот фары – буквально на вес золота: задний фонарь состоит из двух секторов – внутреннего и внешнего – стоимостью 15 500 и 21 200 соответственно. А вот передняя фара (тут лучше присесть или, на крайний случай, опереться на что-то устойчивое) будет стоить 96 700 рублей. Занавес.

Фото портала АвтоВзгляд.

Стоит так же помнить, что многие запчасти идут «в цвет», то есть при подборе по VIN-коду могут быть недоступны из-за нецелесообразности хранения на складе десятков одинаковых элементов, но разных цветов. Впрочем, те же дилеры говорят о наличии 90% всего необходимого, а в случае чего сроки доставки колеблются в диапазоне от месяца до двух.

Впрочем, главный недостаток китайских брендов прямо сейчас – каталог запчастей или, что точнее, его отсутствие. По большому секрету и в самой дальней курилки мастера рассказывают, что у Chery-то дела получше, чем у многих, каталог имеется. Только вот он очень уж «сырой» – многих элементов, особенно мелких, в нем просто не хватает.