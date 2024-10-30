В Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Правительство РФ концептуально поддержало соответствующий законопроект. Принять его в первом чтении парламентариям рекомендовал Комитет Госдумы по финансовому рынку. Инициативу выдвинули сенаторы Валерий Васильев и Андрей Кутепов. Суть в том, чтобы увеличить максимальный срок ремонта автомобилей по автогражданке с 30 до 45 рабочих дней.

В пояснительной записке указано, что занимающиеся ремонтом дилеры и СТО (станции техослуживания) лишились привычных логистических цепочек и зарубежных поставок запчастей из-за антироссийских санкций. В итоге процедура ремонта ТС стала затягиваться, а владельцам теперь сложнее получить автомобиль, восстановленный после ДТП, сообщает ТАСС.

Кроме того, сроки проведения ремонта влияют на обязательства страховщиков. Из-за риска штрафных санкций они вынуждены расторгать договоры с СТО, поскольку тридцати суток уже часто бывает недостаточно, чтобы провести все необходимые действия с автомобилем. Например, доставить его к месту ремонта, дождаться необходимых деталей и починить.

Напомним, недавно мы писали про автомобили, которые чаще всего разбивали в «тотал» в нашей стране. На первой строчке оказался BMW 5-й серии.