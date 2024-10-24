Проверка ОСАГО по камерам: с какими неприятными сюрпризами столкнутся миллионы водителей

В России начнут проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер. Водители без полиса будут получать предупреждения через «Госуслуги». Поначалу — без наказаний. Штрафовать начнут спустя 12 месяцев после начала эксперимента, хотя его могут и сократить. Как именно будет работать новая система, какие неприятные неожиданности она может принести и как на них правильно реагировать, объясняет портал «АвтоВзгляд».

О том, что российских водителей начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО посредством дорожных камер, заговорили еще несколько лет назад, когда в стране успешно «обкатали» систему «Карантин» — ту, что использовалась для проверки обязательных пропусков во время пандемии коронавируса. Оперативно реализовать задумку по ряду причин не получилось. Одной из проблем, например, было отсутствие синхронизации между базой данных ОСАГО и информационными ресурсами ГИБДД.

Наконец этот и другие нюансы урегулировали, и власти анонсировали эксперимент, в рамках которого система начнет фиксировать транспортные средства без действующих полисов ОСАГО в автоматическом режиме с 1 марта 2025 года. Проверять «автогражданку» будут но госномеру машины: если сервис найдет ее в базе, то фотография удалится, если нет — запрос в инфорсистему отправится повторно на следующий день. Ведь в тех случаях, когда полис оформляется в бумажном виде, он попадает на портал с задержкой.

Если по результатам двух запросов полис ОСАГО так и не «пробьется», то водителю направят предупреждение на «Госуслугах». Пока — без штрафа (800 рублей, согласно п.2 ст. 12.37 КоАП РФ): наказывать рублем начнут только через год с момента начала эксперимента. Хотя страховщики уточняют, что если сервис будет работать корректно, то срок тестового режима могут сократить. А значит, и «письма счастья» начнут рассылать раньше, чем в марте 2026-го.

Фото: globallookpress.com

Эксперты оценивают нововведение по большей части положительно. И при этом отмечают: реагировать на претензии системы, «прилетающие» через «Госуслуги», не просто можно, а даже нужно.

— Если вы получите на «Госуслугах» уведомление об отсутствии полиса, но при этом вы уверены, что у вас все в порядке, обязательно обжалуйте. Это можно сделать на том же портале — надо написать обращение и приложить к нему снимок своего ОСАГО, — объясняет руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Другой вопрос — насколько жалоба будет обоснованной. На российские дороги ежегодно выезжает около 44 млн транспортных средств. Именно тех машин, которые перемещаются, а не стоят в гаражах и на всевозможных парковках. При этом полисов ОСАГО, по данным РСА, за 2023 год было выдано почти 41,5 млн. То есть примерно 2,5 млн наших сограждан фактически эксплуатируют автомобили без обязательной страховки.

Скриншот: nsis.ru

И тут надо понимать: далеко не всего эти 2,5 млн — злостные нарушители, сознательно игнорирующие систему ОСАГО. Многие водители даже не подозревают о том, что, имея в документнице соответствующую бумагу, на самом деле ездят без полиса. И для них предупреждение на «Госуслугах» станет настоящим сюрпризом.

— Дело в том, что примерно 40% выдаваемых полисов ОСАГО продают страховые агенты. И, к сожалению, не все из них ведут свои дела честно. Иногда такие посредники предлагают покупателю существенную скидку, а по сути — занижение реальной стоимости полиса. А фокус в том, что документ, оформляемый, например, на Range Rover, в реальности выписывается совсем на другое транспортное средство. На какой-нибудь мотоцикл «Иж Юпитер», — поясняет Шкуматов.

Иные агенты и вовсе берут деньги за «просто так», передавая автовладельцу поддельный бланк. И именно поэтому крайне важно не только страховаться в проверенных и широко известных компаниях, но и обязательно «пробивать» свою машину по базе после оформления. Напомним, что раньше это можно было сделать на портале РСА, а с недавних пор — на официальном сайте Национальной страховой информационной системы. Регистрация и номер полиса для этого не требуются: достаточно ввести госномер или VIN-код транспортного средства.