Проверка ОСАГО по камерам: с какими неприятными сюрпризами столкнутся миллионы водителей

О том, что российских водителей начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО посредством дорожных камер, заговорили еще несколько лет назад, когда в стране успешно «обкатали» систему «Карантин» — ту, что использовалась для проверки обязательных пропусков во время пандемии коронавируса. Оперативно реализовать задумку по ряду причин не получилось. Одной из проблем, например, было отсутствие синхронизации между базой данных ОСАГО и информационными ресурсами ГИБДД.
Наконец этот и другие нюансы урегулировали, и власти анонсировали эксперимент, в рамках которого система начнет фиксировать транспортные средства без действующих полисов ОСАГО в автоматическом режиме с 1 марта 2025 года. Проверять «автогражданку» будут но госномеру машины: если сервис найдет ее в базе, то фотография удалится, если нет — запрос в инфорсистему отправится повторно на следующий день. Ведь в тех случаях, когда полис оформляется в бумажном виде, он попадает на портал с задержкой.
Если по результатам двух запросов полис ОСАГО так и не «пробьется», то водителю направят предупреждение на «Госуслугах». Пока — без штрафа (800 рублей, согласно п.2 ст. 12.37 КоАП РФ): наказывать рублем начнут только через год с момента начала эксперимента. Хотя страховщики уточняют, что если сервис будет работать корректно, то срок тестового режима могут сократить. А значит, и «письма счастья» начнут рассылать раньше, чем в марте 2026-го.
Эксперты оценивают нововведение по большей части положительно. И при этом отмечают: реагировать на претензии системы, «прилетающие» через «Госуслуги», не просто можно, а даже нужно.
— Если вы получите на «Госуслугах» уведомление об отсутствии полиса, но при этом вы уверены, что у вас все в порядке, обязательно обжалуйте. Это можно сделать на том же портале — надо написать обращение и приложить к нему снимок своего ОСАГО, — объясняет руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Другой вопрос — насколько жалоба будет обоснованной. На российские дороги ежегодно выезжает около 44 млн транспортных средств. Именно тех машин, которые перемещаются, а не стоят в гаражах и на всевозможных парковках. При этом полисов ОСАГО, по данным РСА, за 2023 год было выдано почти 41,5 млн. То есть примерно 2,5 млн наших сограждан фактически эксплуатируют автомобили без обязательной страховки.
И тут надо понимать: далеко не всего эти 2,5 млн — злостные нарушители, сознательно игнорирующие систему ОСАГО. Многие водители даже не подозревают о том, что, имея в документнице соответствующую бумагу, на самом деле ездят без полиса. И для них предупреждение на «Госуслугах» станет настоящим сюрпризом.
— Дело в том, что примерно 40% выдаваемых полисов ОСАГО продают страховые агенты. И, к сожалению, не все из них ведут свои дела честно. Иногда такие посредники предлагают покупателю существенную скидку, а по сути — занижение реальной стоимости полиса. А фокус в том, что документ, оформляемый, например, на Range Rover, в реальности выписывается совсем на другое транспортное средство. На какой-нибудь мотоцикл «Иж Юпитер», — поясняет Шкуматов.
Иные агенты и вовсе берут деньги за «просто так», передавая автовладельцу поддельный бланк. И именно поэтому крайне важно не только страховаться в проверенных и широко известных компаниях, но и обязательно «пробивать» свою машину по базе после оформления. Напомним, что раньше это можно было сделать на портале РСА, а с недавних пор — на официальном сайте Национальной страховой информационной системы. Регистрация и номер полиса для этого не требуются: достаточно ввести госномер или VIN-код транспортного средства.