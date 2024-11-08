Об окончании действия ОСАГО хотят напоминать через «Госуслуги»

Соответствующий функционал на данный момент разрабатывает Национальная страховая информационная система (НСИС) в контакте с Минцифры. О сроках действия некоторых документов портал «Госуслуг» уже напоминает своим пользователям. Например, через мобильное приложение «Госуслуги Авто» приходят уведомления о статусе водительских удостоверений.

Согласно ожиданиям гендиректора НСИС Николая Галушина, «Госуслуги» начнут предупреждать о необходимости переоформления ОСАГО уже в следующем году, сообщают «Известия». По этому поводу идут переговоры со всеми заинтересованными организациями и ведомствами. Участники рынка уже поддержали инициативу.

Сейчас страховщики далеко не всегда напоминают автолюбителям, что срок действия автогражданки подходит к концу. Особенно, если водитель попадал в несколько ДТП. Пока по стране без ОСАГО ездят от 2% до 20% автомобилистов в зависимости от региона.

Уведомления о необходимости оформить новый полис ОСАГО помогут россиянам не садится без него за руль по рассеянности, и, соответственно, избежать ненужных штрафов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО. Его хотят продлить до 45 дней.