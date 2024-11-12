Госдума в первом чтении одобрила увеличение срока ремонта по ОСАГО

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий сроки ремонта автомобилей по «автогражданке» более, чем на 30 рабочих дней. Это связано с тем, что из-за санкций у наших дилеров, автосервисов и страховщиков появились сложности, мешающие своевременным поставкам автозапчастей. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, предельный срок ремонта по ОСАГО вырастет до 45 рабочих дней, сообщает ТАСС. В своем заключении документ концептуально поддержало Правительство РФ.

Напомним, что сейчас на восстановительный ремонт по ОСАГО в России выделяется не больше 30 рабочих дней с того момента, как в автосервис привозят конкретный автомобиль или передают его страховщику. За указанный срок мастерам нужно не только отремонтировать транспортное средство, но и привезти запчасти для него. В случае затягивания процесса начисляются штрафные санкции. В текущей ситуации 30 дней уже недостаточно, чтобы страховщики могли исполнять свои обязательства, поэтому они вынуждены расторгать договоры с СТО.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что об окончании действия ОСАГО россиянам хотят напоминать через «Госуслуги». Водителей предупредят, когда нужно переоформлять полис.