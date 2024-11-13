Транспортный налог впервые за 10 лет изменят в Москве

Внесение изменений в налоговое законодательство Москвы одобрили депутаты столичной Думы. Согласно их решению, ставки транспортного налога вырастут впервые за долгий срок: они не пересматривались более 10 лет, за которые накопленная инфляция превысила 100%.

Налог повысят только для определенных категорий транспортных средств. Подразумеваются те, ставки по которым на данный момент ниже, чем прописано в федеральном законодательстве. В среднем транспортный налог будет расти не более, чем на 10% в год — предусмотрен плавный рост, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития Москвы.

Все действующие льготы по транспортному налогу для граждан и организаций сохранятся. В том числе это актуально для ветеранов и инвалидов первой и второй группы, многодетных семей.

Уведомления об увеличенном за 2025 год транспортном налоге придут москвичам в 2026-м. Его традиционно нужно будет заплатить до 1 декабря.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что москвичам сохранят нулевой транспортный налог на электрокары.