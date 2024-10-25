Москвичам сохранят нулевой транспортный налог на электрокары

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он намерен последовательно проводить политику, которая позволит ежегодно увеличивать количество электромобилей в столице, сообщает ТАСС.
Действующую льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей в Москве необходимо продлевать ежегодно, отметил Собянин. По его словам, развитие транспорта на электротяге в Первопрестольной не является разовой модной темой. Градоначальник уверен, что в будущем большинство машин будет «питаться» либо электричеством, либо водородом.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне стали чаще покупать «зеленые» автомобили. Речь идет о гибридах, электрических и газовых моделях. Спрос на них вырос в 2,5 раза.