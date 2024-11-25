Штраф за езду без ОСАГО пригрозили поднять в шесть раз

Максимальный размер штрафа для российских водителей за езду без полиса ОСАГО может увеличиться с 800 до 5 тыс. рублей — в шесть раз. Инициативу, которую выдвинул парламент Кабардино-Балкарии, поддержали представители правительства РФ, МВД и участники рынка.

Как сообщает «Коммерсантъ», комитет Госдумы по госстроительству уже рекомендовал принять соответствующий документ в первом чтении. Речь идет об увеличении штрафа за повторную езду без полиса «автогражданки», за это хотят наказывать автомобилистов суммой в 3-5 тыс. рублей.

В РСА (Российском союзе автостраховщиков) законопроект также получил поддержку. Но страховщики считают, что он будет эффективным, если только подобные нарушения начнут фиксировать дорожные камеры. В МВД прогнозируют задействование комплексов фото- и видеофиксации не раньше октября 2026 года, поскольку необходима их модернизация.

Согласно статистике РСА, вождение без ОСАГО в нашей стране практикуют 7-10% автомобилистов, а это от 2,5 млн до 3,6 млн человек.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что законопроект об увеличении выплат по ОСАГО направили правительству. Их размер не менялся с 2014 года.