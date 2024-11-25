Законопроект об увеличении выплат по ОСАГО направили правительству

Согласно новому законопроекту, пороги упомянутых выплат необходимо увеличить до 650 и 520 тыс. рублей соответственно. По мнению авторов инициативы, страховые суммы нуждаются в пересмотре, потому что их размер не меняли с 2014 года. С тех пор и ремонт автомобилей, и автозапчасти, и медицинские услуги ощутимо подорожали, сообщает ТАСС.
По мнению Нилова, увеличение страховых сумм на 30% не должно спровоцировать рост предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов. Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении увеличение срока ремонта по ОСАГО. Машину после ДТП будут восстанавливать 45 дней.