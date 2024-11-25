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Законопроект об увеличении выплат по ОСАГО направили правительству

Их размер не менялся с 2014 года

В правительство России направили законопроект, который предусматривает повышение верхней планки страховых выплат по ОСАГО. Документ подготовили депутаты ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Пока страховщики возмещают максимум 500 тыс. рублей, если в результате ДТП нанесен вред жизни и здоровью. Либо 400 тыс. рублей, когда пострадало только имущество.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Законопроект об увеличении выплат по ОСАГО направили правительству

Согласно новому законопроекту, пороги упомянутых выплат необходимо увеличить до 650 и 520 тыс. рублей соответственно. По мнению авторов инициативы, страховые суммы нуждаются в пересмотре, потому что их размер не меняли с 2014 года. С тех пор и ремонт автомобилей, и автозапчасти, и медицинские услуги ощутимо подорожали, сообщает ТАСС.

По мнению Нилова, увеличение страховых сумм на 30% не должно спровоцировать рост предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов. Предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении увеличение срока ремонта по ОСАГО. Машину после ДТП будут восстанавливать 45 дней.

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