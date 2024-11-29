За ДТП, случившееся по вине водителей без ОСАГО, заставят платить страховщиков

Госдума планирует внести серьезные поправки в Закон РФ «Об ОСАГО». Депутаты подготовили нововведения, которые должны изменить порядок выплат по «автогражданке» в случае аварии. Согласно документу, если водитель по какой-либо причине не оформил полис, компенсацией придется заняться профессиональному объединению страховщиков. Однако страховщики получат право истребовать свои денежки у виновника ДТП в порядке регресса. В итоге он все равно раскошелится, но не сразу.

Подробности о новых поправках в законодательство сообщили «Известия», получив копию соответствующего законопроекта. Согласно действующим правилам, автомобилисту, угодившему в аварию без полиса ОСАГО, достанутся выплаты из специального компенсационного фонда. Туда все страховщики, работающие в этом сегменте, направляют 3% от размера страховой премии, заработанной на продаже «автогражданки».

Но есть важный нюанс — сегодня такая компенсация касается только вреда, причиненного жизни и здоровью. За разбитое «железо» участник ДТП без полиса вынужден расплачиваться самостоятельно. Ему приходится отстегивать из своего кармана и на ремонт машин, и другого имущества, если оно пострадало. Нововведения должны изменить эту ситуацию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафа за езду без ОСАГО. Существующее наказание не менялось 20 лет.