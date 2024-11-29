За ДТП, случившееся по вине водителей без ОСАГО, заставят платить страховщиков

Подробности о новых поправках в законодательство сообщили «Известия», получив копию соответствующего законопроекта. Согласно действующим правилам, автомобилисту, угодившему в аварию без полиса ОСАГО, достанутся выплаты из специального компенсационного фонда. Туда все страховщики, работающие в этом сегменте, направляют 3% от размера страховой премии, заработанной на продаже «автогражданки».
Но есть важный нюанс — сегодня такая компенсация касается только вреда, причиненного жизни и здоровью. За разбитое «железо» участник ДТП без полиса вынужден расплачиваться самостоятельно. Ему приходится отстегивать из своего кармана и на ремонт машин, и другого имущества, если оно пострадало. Нововведения должны изменить эту ситуацию.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафа за езду без ОСАГО. Существующее наказание не менялось 20 лет.