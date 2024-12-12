Штрафы до 5000 рублей за езду без ОСАГО утвердили в Госдуме

Российских автомобилистов будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО минимум на 3 тыс. рублей, если водитель попадется на этом нарушении повторно. В случае максимального наказания предстоит выложить на две тысячи целковых больше. Депутаты нижней палаты парламента утвердили соответствующие поправки в КоАП РФ одновременно во втором и третьем чтениях.

Как сообщают «Известия», речь идет о дополнении статьи 12.37 КоАП РФ — «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

На сегодняшний день, согласно первой части той же статьи с формулировкой «Езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор», предусмотрено наказание рублем на пять сотен. Если мы говорим о второй части — «Езда без действующего полиса» — то уже придется раскошелиться на 800 рублей. За повторное подобное нарушение, совершенное в течение года, отдельного наказания пока нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в первых числах декабря в нашей стране заработала система проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Но штрафы пока выписывать не станут.