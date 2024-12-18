Россиянам рассказали, где в первую очередь начнут проверять ОСАГО по камерам

С помощью дорожных камер наличие полисов ОСАГО прежде всего начнут контролировать в Москве, а также в Волгоградской и Свердловской областях. Это коснется всех без исключения автомобилей, которые попадут в объективы комплексов фото- и видеофиксации. Раньше «автогражданку» у наших водителей хотели проверять таким способом лишь при фиксации других нарушений ПДД.

На старте эксперимента в него войдут три региона

Об этом сообщает «Журнал Авто.ру», ссылаясь на главу «Национальной Страховой Информационной Системы» Николая Галушина. Уточняется, что при проверке обязательной автостраховки камерами штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать не раньше 2026 года. Автомобилистам, которые не озаботились приобретением «автогражданки», через госуслуги направят сообщения о необходимости оформить полис как положено.

Напомним, система проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации в тестовом режиме должна была заработать в нашей стране в первых числах декабря. Но случилось ли это или запуск эксперимента снова отложили, непонятно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российских автомобилистов будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО минимум на 3 тыс. рублей, если водитель попадется на этом нарушении повторно. В случае максимального наказания предстоит выложить на две тысячи целковых больше.