Россиянам рассказали, где в первую очередь начнут проверять ОСАГО по камерам

Об этом сообщает «Журнал Авто.ру», ссылаясь на главу «Национальной Страховой Информационной Системы» Николая Галушина. Уточняется, что при проверке обязательной автостраховки камерами штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать не раньше 2026 года. Автомобилистам, которые не озаботились приобретением «автогражданки», через госуслуги направят сообщения о необходимости оформить полис как положено.
Напомним, система проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации в тестовом режиме должна была заработать в нашей стране в первых числах декабря. Но случилось ли это или запуск эксперимента снова отложили, непонятно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российских автомобилистов будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО минимум на 3 тыс. рублей, если водитель попадется на этом нарушении повторно. В случае максимального наказания предстоит выложить на две тысячи целковых больше.