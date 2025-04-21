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Программа льготного кредитования «Семейный автомобиль» заработает уже в апреле

Правительство РФ усиливает меры по поддержке отечественно автопрома

Глубокий кризис, в котором оказался российский авторынок по итогам первого квартала 2025 года, заставил наших автостроителей, включая АВТОВАЗ, просить у Правительства РФ новых мер поддержки отечественного автопрома. И власти страны, похоже, вошли в бедственное положение производителей, срочно реанимируя, в частности, программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль», которая может заработать уже в апреле.

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Автор
Иван Флягин

Изображение Программа льготного кредитования «Семейный автомобиль» заработает уже в апреле

И это будет весьма актуально для тех же тольяттинцев, учитывая, что даже по прогнозам президента АВТОВАЗа Максима Соколова падение продаж машин бренда продолжится. Так, по его словам, если в апреле 2024-го года предприятие реализовало примерно 45 000 машин, то в апреле года нынешнего может не дотянуть и до отметки в 30 000.

При этом за три первых месяца 2025-го АВТОВАЗ пристроил на 16,8% автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Поэтому возвращение программы «Семейный автомобиль» для автозавода крайне актуально, особенно на фоне скоро появления в продаже его нового флагмана LADA Iskra.

Напомним, что семьи с детьми (за исключением дальневосточников) лишились возможности купить новый автомобиль со льготами в 2023-ем, когда государство решило активно поддерживать другие категории граждан: участников СВО, преподавателей, врачей, лиц с ограниченными возможностями. И вот теперь, похоже, им эту возможность возвращают.

Условия программы подразумевают возможность приобрести с 20-процентной скидкой исключительно авто, собираемые в России, чья цена не превышает 2 млн рублей. Однако вход в программу разрешен только моделям, набравшим не менее 2000 баллов за локализацию. Что касается модельной линейки АВТОВАЗа, то она практически полностью соответствует заданным критериям.

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