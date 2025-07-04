Названы регионы России, где водители чаще оформляли европротокол в 2025 году

За первые пять месяцев текущего года российские автомобилисты оформили 350 тыс. заявлений после ДТП, воспользовавшись Европротоколом. Речь идет о 41,8% случаев, лидером в таком ключе признали Москву.

Об этом сообщается на сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) со ссылкой на главу организации Евгения Уфимцева. По его словам, Первопрестольная возглавляет первую десятку регионов, где водители предпочитали не вызывать сотрудников ГИБДД после дорожных аварий. Как раз в таких случаях заполняются бланки Европротокола, и с января по май в столице это произошло 29 771 раз.

На второй строчке расположилось Подмосковье с результатом 19 167 заявлений. В тройку лидеров также вошла Новосибирская область, там местные автомобилисты передали страховщикам 14 460 Европротоколов.

Оказалось, что меньше других жителей России Европротокол любит население Ненецкого автономного округа. Тамошние автомобилисты решили разойтись без гаишников всего 34 раза. Чуть получше обстоит ситуация на Чукотке и в Камчатском крае.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении выплат по Европротоколу при разногласиях.