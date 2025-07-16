Попасть в кабалу: автовладельцев ждут новые поборы

За последние несколько недель из самых разнообразный «утюгов» прилетело несколько инициатив, предлагающих сделать жизнь отечественного автолюбителя хуже «во имя общего блага». Некоторые — совсем уж безумные, другие — вполне реализуемые, и оттого пугающие вдвойне. Большинство — нереальные, однако сам факт и количество наездов на автомобильную братию наводят на определенные мысли. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, на дворе лето, в головах — шум, а на повестке дня очередные проекты будущего закабаления каждого, кто чудом стал обладателем личного транспортного средства, способного с относительным, но комфортом доставить личную «пятую точку» и всю семью из «А» в «Б». Так, разного калибра деятели предлагают обложить налогами владельцев старых автомобилей, запретить «правый руль», ввести новые подати на китайские машины.

Также не ослабивают попытки заставить граждан покупать отечественное вместо того, чтобы накапливать подушку «на черный день», влив кровно заработанные в горнило многострадальной отечественной экономики. Поддержать не словом, а рублем, так сказать, чтобы потом зажить лучше и чище, краше и слаще. План-капкан, причем шитый белыми нитками.

Да, целевая задача раскулачить население понятна, тут фиговым листком не прикроешься, а вот методики изъятия, а это именно оно, вызывают некоторые душевные страдания. Во-первых, хотелось бы у законотворцев уточнить: а вы уверены, что адресаты новых налогов с очередным побором справятся? Согласятся платить, а не найдут 146-ой вариант «спрятаться в тени»?

Фото: globallookpress.com

Во-вторых, с учетом общего психологического состояния народонаселения и знакомых из уроков истории соляных и медных, впрочем, одинаково беспощадных русских бунтов: «праворукий бунт», при условии кратного увеличения JDM-машин во всех без исключения регионах, включая столичный, будет сейчас особенно уместен, не так ли?

На самом деле, эксперты и знатоки чиновничьего быта успокаивают: перед законотворцами стоит определенный план по созданию инициатив, которые даже теоретически реальностью стать совершенно не обязаны. Но подать «письмишко», демонстрирующее активное участие в мозговой деятельности и «труде во благо» — надо.

Таковы правила. Поэтому и рождаются нелепицы, что попадают в прессу и бесят каждого читателя. И, конечно, писателя. Поднятый вой тут же отражает общее отношение, после чего выступает чиновник рангом выше и успокаивает разгневанный электорат. Все расходятся, занавес. Впрочем, одна задача у «инициатив» и «инициаторов» все же есть: оценить и прощупать настроения населения.

Более того, определить точку, где градус приводит к кипению: «затяжку» лучше проверить теоретически, чтобы в дальнейшем процессе «резьбу» не сорвало. Так что, с одной стороны, нервы лучше поберечь, ведь они, как известно, не восстанавливаются. А с другой — оценить общую глобальную перспективы: обладание автомобилем очень скоро станет крайне дорогой привилегией. И никуда нам от этого не деться. Увы.