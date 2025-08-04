РОАД отказалась от идеи повышения транспортного налога на машины старше 15 лет

Горячие головы из Российской ассоциации дилеров (РОАД) в начале июля предложили повысить размер транспортного налога на автомобили, сошедшие с конвейера более 15 лет назад. Кроме того, представители сообщества настаивали на прохождении техосмотра дважды в год для подобного транспорта. Однако, увидев отзывы россиян, инициаторы нововведений, что называется, «включили заднюю».

Двойного техосмотра тоже больше не предвидится

В частности, президент РОАД Алексей Подщеколдин в эфире «Вести FM» заявил, что после негативной реакции общества явно не стоит увеличивать транспортный налог для машин, чей возраст превысил 15 лет. По мнению главы организации, «наверное», лучше переключиться на планку в четверть века. А если говорить о повышении налогов, то делать это нужно «только на крайне маленькую величину», подчеркнул г-н Подщеколдин.

Помимо всего прочего, глава ассоциации обратил внимание на важность перезапуска программы утилизации, за счет чего автовладелец смог бы получить больше денег, чем при перепродаже своей «ласточки» следующему хозяину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал, в чем суть неоднозначного законопроекта, родившегося в недрах РОАД. Мы объяснили, как дилеры решили переложить собственные проблемы на плечи простых автомобилистов.