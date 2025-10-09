В России обновился рекорд средних выплат по ОСАГО

За первые восемь месяцев текущего года в нашей стране в очередной раз снизилась стоимость полиса ОСАГО и выросли страховые компенсации. В августе отечественным водителям выплачивали по 121 372 рубля, что признано рекордом.

Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Согласно его данным, страховые выплаты в последний месяц минувшего лета увеличились на 6,7%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. С января по август страховщики начисляли по 112 981 рублю, что оказалось на 15,3% выше в годовом выражении.

В августе 2025 года российские автомобилисты в среднем платили за «автогражданку» по 7237 рублей, она стала доступнее на 5,2%. Если оценивать ситуацию с начала года, речь идет о 7266 рублях, что на 5,1% меньше, чем прежде.

За счет либерализации тарифов ОСАГО на наших дорогах стало безопаснее, подчеркнул глава РСА Евгений Уфимцев. По его словам, ежегодно все больше водителей стараются ездить аккуратнее, отслеживая свой коэффициент бонус-малус (КБМ).

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, в чем суть новой схемы выплат по ОСАГО.