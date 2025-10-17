В Госдуме призвали поднять верхнюю планку выплат по европротоколу

В Государственную Думу планируют внести законопроект, предусматривающий увеличение максимальных выплат по ОСАГО при оформлении дорожных аварий без вызова сотрудников ГАИ, то есть по европротоколу. Действующий предел предлагают увеличить на 100 тыс. рублей.

Сегодняшней компенсации уже не хватает на ремонт машины

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно инициативе фракции «Новые люди», выплаты по европротоколу должны вырасти до 300 тыс. рублей, поскольку актуальный размер компенсации не соответствует затратам автомобилистов на ремонт «железного коня». Текущий расклад чреват тем, что россияне начнут реже пользоваться упрощенной схемой оформления ДТП, отметили авторы законопроекта.

Минувшим летом Госдума одобрила увеличение выплат по европротоколу вдвое при разногласиях между участниками происшествия. Поэтому можно рассчитывать на 200 тыс. рублей при наличии фотографий повреждений.

В прошлом году на европротокол пришлось свыше 40% дорожных аварий, заявленных в системе ОСАГО. Более чем в 80% случаев страховщики возместили меньше 100 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России на 15% расширят коридор цен по ОСАГО для легковушек.