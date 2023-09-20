Какие мерзкие сюрпризы ждут водителей, «разъехавшихся без претензий» после ДТП

Ситуация более чем распространенная: две машины слегка стукнулись, повреждения минимальные. Оба водителя настроены миролюбиво и не горят желанием ждать, пока приедет полиция и оформит ДТП. Да и со страховщиками связываться по столь незначительному поводу резона нет. Ведь виноватому позднее «прилетит» подорожание полиса ОСАГО на следующий год, а пострадавшему придется бродить по офисам страховых компаний, вымучивая копеечную компенсацию, которой заведомо не хватит на устранение повреждений.
Или вообще, урон настолько мал, что из-за него не имеет никакого практического смысла «заводить шарманку» с европротоколом и прочими формальностями. Обычно в подобных случаях водители либо просто разъезжаются, пожелав друг другу удачи, либо виновник аварии прямо на месте перечисляет на карточку пострадавшего сумму, которую они оба сочтут достойной компенсацией нанесенного ущерба.
Можно, конечно, порадоваться наличию здравого смысла у обоих участников подобной сценки на дороге. Но как только водители пожали друг другу руки и разъехались по своим делам, с точки зрения закона они оба стали правонарушителями. Причем проступок на них «висит» серьезный. За такое КоАП карает лишением «прав» по статье 12.27 — «оставление места ДТП». Дело в том, что немедленно возмещать ущерб после аварии российское законодательство никого не заставляет, зато оформление происшествия оно считает делом обязательным.
По идее, если ГИБДД не в курсе произошедшего, то никому никакое лишение «прав» не грозит. Но вот на этом-то этапе и случаются всякие «нюансы». Например, водитель, получивший компенсацию, может подумать-подумать и решить, что денежек на ремонт ему перепало маловато, да и моральный ущерб он понес. Продешевил, в общем.
Чтобы как-то отомстить оппоненту за столь жестокую несправедливость, он быстренько возвращается на место ДТП и вызывает ГИБДД, утверждая, что второй участник инцидента скрылся. В итоге тому на голову сваливается лишение «прав». Возможна и «зеркальная» ситуация. Виновнику становится жаль отданных денег, и уже он решает насолить потерпевшему вышеуказанным способом — с возвратом на место аварии и вызовом ДПС.
Есть и иной вариант: когда ДТП происходит в поле зрения камеры ГИБДД, и сами полицейские обнаруживают, что оба участника разъехались, не оформив предварительно свои «отношения» хотя бы европротоколом. В итоге лишить ВУ могут обоих. Четвертый сценарий характерен больше дворовым авариям. Когда инцидент бывает улажен между соседями-автовладельцами, но кто-то из свидетелей произошедшего (как правило, из числа «бдительных» местных жителей) сообщает в ГИБДД: была авария, а хозяева таких-то машин взяли и не оформили ее. Такие «подставы» для обоих участников микроаварии тоже порой случаются. И «противоядием» от подобных эксцессов может служить лишь составление европротокола. Насколько бессмысленным это дело ни казалось бы на первый взгляд…