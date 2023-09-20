Какие мерзкие сюрпризы ждут водителей, «разъехавшихся без претензий» после ДТП

Ситуация более чем распространенная: две машины слегка стукнулись, повреждения минимальные. Оба водителя настроены миролюбиво и не горят желанием ждать, пока приедет полиция и оформит ДТП. Да и со страховщиками связываться по столь незначительному поводу резона нет. Ведь виноватому позднее «прилетит» подорожание полиса ОСАГО на следующий год, а пострадавшему придется бродить по офисам страховых компаний, вымучивая копеечную компенсацию, которой заведомо не хватит на устранение повреждений.

Или вообще, урон настолько мал, что из-за него не имеет никакого практического смысла «заводить шарманку» с европротоколом и прочими формальностями. Обычно в подобных случаях водители либо просто разъезжаются, пожелав друг другу удачи, либо виновник аварии прямо на месте перечисляет на карточку пострадавшего сумму, которую они оба сочтут достойной компенсацией нанесенного ущерба.

Можно, конечно, порадоваться наличию здравого смысла у обоих участников подобной сценки на дороге. Но как только водители пожали друг другу руки и разъехались по своим делам, с точки зрения закона они оба стали правонарушителями. Причем проступок на них «висит» серьезный. За такое КоАП карает лишением «прав» по статье 12.27 — «оставление места ДТП». Дело в том, что немедленно возмещать ущерб после аварии российское законодательство никого не заставляет, зато оформление происшествия оно считает делом обязательным.