Не платить комиссию: как не отдать лишнего при оплате штрафа ГИБДД

Итак, что сегодня делает простой человек, чтобы минимизировать свои «штрафные» расходы? Казалось бы, ответ очевиден: делает это поскорее. То есть перечисляет нужную сумму в течение отведенного законом срока. Нужно внести конкретную сумму через банк, иную кредитную организацию или почтовую службу. А если успеть за 30 календарных дней со дня вынесения гаишного постановления, то плательщику будет положена скидка 25% (до 1 января 2025 года она, напомним, составляла 50% в течение первых 20 дней после назначения штрафа).
То есть промчался «под камеру», превысив скорость на 20 с лишним километров в час, получил «письмо счастья» на электронную почту и в личный кабинет своего банка (не обязательно возглавляемого Грефом). Цена вопроса — чуть больше 500 руб., учитывая скидку в 25%. Стоит ли «заморачиваться» из-за 1-2%?
Но проблема в том, что за некоторые нарушения и сам штраф, и даже комиссия за его уплату в размере всего-навсего 1% оказываются весьма ощутимыми. Превышение скорости на 20+ или даже 40+ - полбеды, если это случается раз в полгода. А вот выезд на «встречку» в иных случаях обойдется в 5000 рублей уже с учетом скидки.
Если же невзначай припарковаться на газоне, то в Москве и Петербурге за такую «шалость» оштрафуют обычного гражданина на сумму до 5000 рублей, а с юрлица — 300 000. Кроме того, скоро в обиход войдут штрафы за езду без ОСАГО, которые будут начисляться на основании данных видеокамер. Да и размеры уже действующих штрафов явно будут лишь расти.
Приятного мало в любом случае, но дополнительной «ложкой дегтя» становится именно комиссия посредника при осуществлении платежа. И вопреки распространенному стереотипу, на сайте Госавтоинспекции при внесении штрафа она тоже будет начисляться. Однако заметим, что по состоянию на сегодняшний день далеко не все организации взимают пресловутые комиссии. Так, «Альфа-Банк», ВТБ и «Т-банк» этого не делают.
Чтобы избежать ненужных трат, навязываемых посредниками, следует быть внимательным при прохождении процедуры оплаты штрафа в банковском приложении. В первую очередь — точно держать в уме сумму, исключающую какие-либо сборы. Тогда в ходе оформления платежа сразу становится ясна политика банка в плане комиссий. Если предлагаемая к оплате итоговая цифра совпадает с размером начисленного штрафа — все в порядке. Нет? Значит, есть смысл поискать возможность оплаты через другую структуру.
Есть и еще несколько вариантов обхода жадных до наших денег посредников. Например, используя карту платежной системы «Мир», можно погасить штраф через портал «Госуслуги». Альтернативный вариант — личный визит с наличными в отделение ГИБДД или «Почты России».
В любом случае каждый автовладелец сам решает, готов ли он поощрить посредника, наживающегося на его ошибке, и насколько оправданны усилия, нацеленные на отказ от внесения комиссии.