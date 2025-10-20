Не платить комиссию: как не отдать лишнего при оплате штрафа ГИБДД

Не секрет, что различные посредники зарабатывают миллиарды рублей на гражданах, вынужденных делать те или иные платежи, то есть взимают комиссии при совершении любой операции. Так, скажем, доподлинно известно, что только в 2020-м один лишь Сбербанк получил на этих операциях 71,1 млрд «деревянных»! Не отстают от него и другие финансовые организации. И в случае штрафов за нарушение ПДД особенно обидно, что, как заметил глава Минцифры Максут Шадаев, банки берут с клиентов комиссию, в то время как сами получают бесплатный доступ к гаишным сервисам. И пока тот же «Сбер» устами своего главы Германа Грефа заявил о своей готовности отказаться от взимания комиссии при оплате «писем счастья», мы все еще вынуждены, как и прежде, раскошеливаться на этот оброк. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», уже сегодня подобных поборов можно избежать.

Итак, что сегодня делает простой человек, чтобы минимизировать свои «штрафные» расходы? Казалось бы, ответ очевиден: делает это поскорее. То есть перечисляет нужную сумму в течение отведенного законом срока. Нужно внести конкретную сумму через банк, иную кредитную организацию или почтовую службу. А если успеть за 30 календарных дней со дня вынесения гаишного постановления, то плательщику будет положена скидка 25% (до 1 января 2025 года она, напомним, составляла 50% в течение первых 20 дней после назначения штрафа).

То есть промчался «под камеру», превысив скорость на 20 с лишним километров в час, получил «письмо счастья» на электронную почту и в личный кабинет своего банка (не обязательно возглавляемого Грефом). Цена вопроса — чуть больше 500 руб., учитывая скидку в 25%. Стоит ли «заморачиваться» из-за 1-2%?

Но проблема в том, что за некоторые нарушения и сам штраф, и даже комиссия за его уплату в размере всего-навсего 1% оказываются весьма ощутимыми. Превышение скорости на 20+ или даже 40+ - полбеды, если это случается раз в полгода. А вот выезд на «встречку» в иных случаях обойдется в 5000 рублей уже с учетом скидки.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Если же невзначай припарковаться на газоне, то в Москве и Петербурге за такую «шалость» оштрафуют обычного гражданина на сумму до 5000 рублей, а с юрлица — 300 000. Кроме того, скоро в обиход войдут штрафы за езду без ОСАГО, которые будут начисляться на основании данных видеокамер. Да и размеры уже действующих штрафов явно будут лишь расти.

Приятного мало в любом случае, но дополнительной «ложкой дегтя» становится именно комиссия посредника при осуществлении платежа. И вопреки распространенному стереотипу, на сайте Госавтоинспекции при внесении штрафа она тоже будет начисляться. Однако заметим, что по состоянию на сегодняшний день далеко не все организации взимают пресловутые комиссии. Так, «Альфа-Банк», ВТБ и «Т-банк» этого не делают.

Чтобы избежать ненужных трат, навязываемых посредниками, следует быть внимательным при прохождении процедуры оплаты штрафа в банковском приложении. В первую очередь — точно держать в уме сумму, исключающую какие-либо сборы. Тогда в ходе оформления платежа сразу становится ясна политика банка в плане комиссий. Если предлагаемая к оплате итоговая цифра совпадает с размером начисленного штрафа — все в порядке. Нет? Значит, есть смысл поискать возможность оплаты через другую структуру.

Фото: Ilya Moskovets/globallookpress.com

Есть и еще несколько вариантов обхода жадных до наших денег посредников. Например, используя карту платежной системы «Мир», можно погасить штраф через портал «Госуслуги». Альтернативный вариант — личный визит с наличными в отделение ГИБДД или «Почты России».

В любом случае каждый автовладелец сам решает, готов ли он поощрить посредника, наживающегося на его ошибке, и насколько оправданны усилия, нацеленные на отказ от внесения комиссии.