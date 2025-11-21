Транспортный налог увеличат еще в семи российских регионах

В 2026 году жителям нашей страны придется платить повышенный транспортный налог еще как минимум в шести регионах. Речь идет о Красноярском крае, ХМАО — Югра, а также Липецкой, Оренбургской, Ульяновской и Волгоградской областях. А в 2027-м аналогичная участь постигнет Челябинскую.

В частности, как сообщает «Коммерсантъ», на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра транспортный налог для легковых автомобилей с двигателями, выдающими меньше сотни «лошадей», вырастет до 7,5 руб. за силу с прежних пяти.

Через пару лет в случае Челябинской области для той же категории машин планку поднимут до десятки с 5,16 руб. На год раньше тоже самое должно произойти в Липецкой области, где тариф вырастет с 15 до 20 руб. Автовладельцам Волгоградской области повезло больше, поскольку по тому же принципу за силу начнут брать 14 руб., а не привычные 10. Тарифы повыше затронут Ульяновскую область, там налог поднимут до 17 руб. за силу с действующей дюжины.

В Красноярском крае такса составит 16 руб. за силу, тариф 14,5 «целковых» уйдет в прошлое. Перемены коснутся самых популярных «ласточек», чьи силовые установки развивают от 100 до 150 л. с. А с жителей Оренбургской области за владение такими машинами станут брать 20 рублей за силу вместо нынешних 15.

