Водителям напомнят об отсутствии ОСАГО через «Госуслуги»

«Госуслуги» начнут сообщать отечественным автомобилистам, что они не загрузили на платформу полис ОСАГО. Нововведения должны побуждать либо отправить документ в сервис, либо приобрести «автогражданку», если она еще не куплена.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Национальной страховой информационной системы (НСИС) со ссылкой на представителя проекта «Госуслуги Авто» Владислава Зазыкина. Уточняется, что соответствующие разработки проводятся при участии Минцифры.

Механизм уведомлений об отсутствии ОСАГО планируют реализовать как минимум через мобильное приложение, личный кабинет. В настоящие момент специалисты изучают возможность запуска информационной рассылки для пользователей сервиса.

Пока приложение «Госуслуги Авто» дает возможность узнавать о штрафах, открывать в электронном виде «права» и СТС. Доступны оформление дорожных аварий по европротоколу и подача заявления на возмещение по ОСАГО. Но пока сотрудник ГАИ имеет право попросить для ознакомления и бумажные документы.

