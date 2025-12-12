В России резко подорожали полисы ОСАГО после расширения коридора

В ряде российских регионов за два дня взлетела стоимость «автогражданки». Она увеличилась на 30-60%, в среднем цены пошли вверх сразу на полдюжины процентов, что вылилось в 6,38 тыс. рублей.

По данным экспертов финансового маркетплейса «Сравни», средний ценник ОСАГО вырос на 35% в Новосибирской области, составив 11,22 тыс. рублей. Аналогичная ситуация произошла в Дагестане, где 57-процентная прибавка подняла общую планку до 10,28 тыс. И то, и другое случилось с 8 по 10 декабря.

Переписывание прайс-листов на страховые полисы спровоцировано расширением тарифного коридора в обе стороны на 15% для легковых автомобилей. В основном ценник увеличился в субъектах, где был зафиксирован высокий уровень мошенничества. Прежде за такие регионы приходилось платить автомобилистам со всей страны, включая самых безаварийных. Кстати, ОСАГО для них должно стать дешевле после реформ.

В то же время ЦБ поднял территориальный коэффициент для 28 регионов, но снизил для 20. В Новосибирской области и на отдельных территориях Ингушетии цифры выросли вдвое.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал про новые тарифы ОСАГО.