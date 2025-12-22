В 2026 году ОСАГО подорожает минимум на 5%

В нашей стране завершился длительный период снижения среднего ценника на полисы ОСАГО. В следующем году «автогражданка» должна подорожать на 5-8%.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на главу организации Евгения Уфимцева. По его словам, уже можно прогнозировать, что в течение следующего года прайс корзины автозапчастей по сравочникам будет расти. В результате увеличатся выплаты по ОСАГО, следовательно и страховая премия пойдет вверх.

Основная часть страховых выплат по возмещению вреда, причиненного автомобилям, приходится на комплектующие. Подразумевается порядка 80% от всех перечислений на ремонт, причем доля почти не меняется на фоне общего роста выплат, отметил г-Уфимцев. В текущем году корзина запчастей в среднем подорожала на 5%, добавил эксперт.

