За ценой не постоим: российский автозавод срочно ищет слесарей на высокую зарплату

Пока АВТОВАЗ продолжает терять людей и работать в четырехдневном режиме, а горьковский автозавод только-только запустил пятидневную смену, в Калининграде, где пыхтит трубами «Автотор», происходят прямо противоположные события. Завод срочно, подчеркнуто и большими буквами, ищет работников на конвейер, причем вахтовым методом и за вполне приличное вознаграждение. Откуда такая уверенность в завтрашнем дне? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Год 2025-й войдет в отечественную автомобильную историю как один из самых черных и для российского автопрома, и для авторынка. Рост утилизационного сбора, резкое снижение официальных продаж и тотальный переход всех водителей страны на «вторичку» с последующим крушением крупнейших автодилеров страны.

Официальные поставки новых авто снизились на 60 и более процентов, отечественные автозаводы то и дело уходят в простой, а цены на новые машины пробили все мыслимые и немыслимые потолки: видали мы многое, но приближение прайсов «Нивы», какой бы спортивной она ни была, к двум миллионам рублей — это траектория Гагарина.

Однако «рез по живому» начал, похоже, давать первый урожай: все больше и больше импортеров разворачивают свои производства в России, поскольку «привозной» автомобиль становится все более и более нецелесообразным, и финансово неконкурентоспособным. В итоге, по заявлению вице-премьера Дениса Мантурова, два последних простаивающих отечественных конвейера начнут снова выпускать автомобили в 2026-м году. Остальные — уже при деле. Судя по словам чиновника, следующий год обещает стать невиданно урожайным в смысле продаж новых машин. И, вы удивитесь, для столь радужных ожиданий есть и еще один повод.

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Калининградский автозавод «Автотор», как уже было сказано, в срочном порядке ищет слесарей и сборщиков на линию на конвейер. Работа — вахтой с оплатой 470 руб./час в дневную смену и 530 р/ч — в ночную. В месяц при работе с одним выходным в неделю и 26 полных сменах работнику заплатят 140 000 рублей.

Обед, проживание, спецодежда, а также авиабилет оплачиваются работодателем. От соискателя требуется опыт работы на линии сборки от полугода и готовность оперативно приехать сразу на двухмесячную вахту. Предстоит, собственно говоря, работать ручным электро- и пневмоинструментом (читай — собирать автомобили).

Интересно в этой вакансии сразу несколько эпизодов. Во-первых, откуда такая срочность на дрейфующим в сторону пропасти российском авторынке? В Тольятти — тишь да благодать, никаких лишних телодвижений. Во-вторых, в самом начале объявления указано: «в связи с расширением производства». Уж не долгожданный ли KGM наконец-то обоснуется на местном конвейере и к его запуску планируется приложить «новые руки»?

Ну и, наконец, в-третьих: заявленная зарплата — сильно выше и тольяттинской, и нижегородской. А столпы нашего автопрома не боятся, что после нового года просто не соберут персонал обратно? Не так много в России специалистов, способных показать документ, удостоверяющий опыт работы на автомобильном конвейере, который в Калининграде требуют и за который, в том числе, готовы платить шестизначную зарплату.