В России задумались об отмене натурального возмещения по ОСАГО

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Поводом для потенциальных перемен стали мошеннические действия (и эта проблема давно известна) при урегулировании споров между страховщиками и их клиентами, а также злоупотребления со стороны нечистых на руку посредников и юристов.
При этом, по словам собеседников издания, последствием отказа от натурального возмещения может стать повышение тарифов и снижение комиссии страховым агентам. Торговцы полисами призывают лишь частично компенсировать расходы автовладельцам, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт.
В то же время полная отмена натурального возмещения или, проще говоря, ремонта, способна привести к еще большему всплеску мошенничества. Особенно, если брать в расчет возросшую популярность европротокола, отметили участники рынка.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российским страховщикам хотят дать право применять регресс по ОСАГО.