В начале 2026 года продажи полисов ОСАГО выросли на 22%

По итогам января 2026-го россияне приобрели на 22% больше полисов ОСАГО, чем год назад. При этом средняя стоимость обязательной страховки для автомобилистов увеличилась на 4%, достигнув отметки в 6650 рублей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Страхового дома ВСК» и финансового маркетплейса «Сравни». По словам экспертов, за аналогичный период продажи полисов КАСКО выросли на 23%, а его мини-версия стала популярнее в дюжину раз при снижении среднего ценника до 1561 рубля.

Пятерку российских регионов, чье население активнее всего покупало ОСАГО, возглавила Кабардино-Балкария, следом идет Карачаево-Черкессия, а затем Псковская и Тюменская области. Замыкает список Республика Саха. Добровольное автострахование пользовалось максимальной популярностью в Калининградской и Тюменской области, Свердловской, Томской и Ростовской.

Выбирая ОСАГО и неполное КАСКО, отечественные автомобилисты пытаются оптимизировать стоимость полисов без потери базовой защиты, а клиенты, предпочитающие полноценную добровольную страховку, делают ставку на более широкое покрытие и расширенные опции, отметил Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса «Сравни».

