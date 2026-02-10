Российским водителям пригрозили ростом цен на КАСКО

В России полисы КАСКО имеют шансы прибавить в цене до 12%. Причем подорожание будет неравномерным.

Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков, ссылаясь на прогноз Дмитрия Кузнецова, куратора направления КАСКО в компании «Росгосстрах». По словам эксперта, в стране станет больше «коробочных» продуктов автострахования, где предусмотрено неполное покрытие.

В то же время специалисты компании отметили рост цен на запчасти для автомобилей всех брендов в РФ. Прайсы комплектующих для собранных в нашей стране «китайцев» с высокой долей локализации подросли в соответствии с инфляцией. Например, прибавка в случае Haval составила 6%, цифры по Tenet оказались на пару процентов выше.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в начале 2026 года продажи полисов КАСКО выросли на 23%.