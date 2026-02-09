Российские водители призвали сохранить натуральное возмещение по ОСАГО

Поскольку существующие правила натурального возмещения в ОСАГО часто вызывают конфликты между потерпевшими и страховщиками, последние настаивают на оперативных законодательных нововведениях. На сегодняшний день водители в основном недовольны затяжным ремонтом своих машин по «автогражданке».

Но пока страховщики настаивают на доработке механизма

Об этом сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», опираясь на результаты опроса, проведенного рабочей группой «Народного фронта».

Выяснилось, что 70% респондентов хотят ремонтировать свою «ласточку» после ДТП в сервисе по выбору владельца. Еще 19% готовы взять деньги с учетом износа, и только 11% согласны на ремонт по направлению страховых компаний.

По мнению Российского Союза Автостраховщиков, дальнейшее промедление с корректировками профильных реформ создаст риски для устойчивости системы ОСАГО, и в первую очередь это ударит по интересам самих страхователей, то есть простых граждан.

