Российские водители призвали сохранить натуральное возмещение по ОСАГО

Об этом сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», опираясь на результаты опроса, проведенного рабочей группой «Народного фронта».
Выяснилось, что 70% респондентов хотят ремонтировать свою «ласточку» после ДТП в сервисе по выбору владельца. Еще 19% готовы взять деньги с учетом износа, и только 11% согласны на ремонт по направлению страховых компаний.
По мнению Российского Союза Автостраховщиков, дальнейшее промедление с корректировками профильных реформ создаст риски для устойчивости системы ОСАГО, и в первую очередь это ударит по интересам самих страхователей, то есть простых граждан.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российским страховщикам хотят дать право применять регресс по ОСАГО.