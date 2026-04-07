Страховщики предупредили о скором подорожании полисов КАСКО

Как сообщает «Коммерсант», каждая деталь «бэушек» начала тянуть тарифы вверх. Согласно данным ЦБ, взносы по добровольному страхованию в 2025-м достигли отметки 338,8 млрд рублей, увеличившись на 5% за год.
В то же время рынок КАСКО поддержала популярность краткосрочных страховых полисов. Общее количество подобных договоров в годовом выражении увеличилось на 1%, почти на 13% подрос сегмент физлиц. Еще на сборы оказал влияние рост страховой суммы на 2,8 млрд рублей, положительная динамика наблюдалась по всем категориям страхователей.
По мнению страховщиков, в 2026-м премии по КАСКО продолжат расти. Тенденция главным образом связана с увеличением среднего ценника застрахованного автомобиля из-за роста утильсбора, а также стоимости самих машин, их ремонта и комплектующих.
В первом полугодии не ожидается ощутимого роста спроса на добровольную страховку, оживление рынка возможно во второй половине 2026-го на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Суть в том, что снижение ключевой ставки может сделать автокредиты более доступными.
