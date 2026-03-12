С китайскими авто в России связан каждый второй страховой случай по КАСКО

В нашей стране почти каждый второй страховой случай по КАСКО не обходится без участия китайских легковушек. Аварий с ними становится все больше.

Статистикой поделилась компания Росгосстрах. Согласно подсчетам ее экспертов, к концу 2025-го в России доля ДТП с автомобилями «поднебесного» происхождения выросла за год до 45% с прежних 34%.

В то же время цифры по дорожным инцидентам с российскими машинами увеличились не так заметно — с 16% до 20%. Показатели по «японцам», «европейцам», «корейцам» и «америнцам» ожидаемо пошли вниз: планка опустилась до 30%, хотя раньше было 43%.

В прошлом году первое место по количеству оформленных страховых случаев по КАСКО досталось водителям из столичного региона, на них пришлось 19% соответствующих заявлений. Следом с серьезным отставанием на 10% идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, в топ-3 благодаря 5% сумел войти Татарстан.