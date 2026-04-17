Страховщики не одобрили законопроект о регрессе в ОСАГО

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РСА. По мнению представителей организации, на сегодняшний день вносить какие-либо изменения в действующий подход к «автогражданке» не нужно.
Страховщики поддержали решение комитета Госдумы по финансовому рынку, который также дал отрицательное заключение о регрессе в ОСАГО. Суть идеи в том, чтобы предъявлять соответствующие требования к виновникам дорожных аварий при отягчающих обстоятельствах. Однако парламентарии указали, что нововведения противоречат Гражданскому кодексу РФ и создают сложности при реализации.
Сейчас законодательством закреплено именно право, а не обязанность на обращение с регрессным требованием к лицу, причинившему ущерб. Более того, есть ощутимый риск увеличения судебных и операционных расходов страховщиков.
