Цена здоровья: на сколько и почему подорожает полис ОСАГО в 2027 году

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении максимальных выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей. Норма, если ее примет Госдума, начнет действовать с 1 марта 2027 года. При этом цена полиса «автогражданки» может вырасти в среднем на 8%, утверждают эксперты.

Автор инициативы — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предложил, уравнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчиков пассажиров, включая такси).

Сейчас ОСГОП покрывает до 2 млн рублей за вред здоровью пассажира, а ОСАГО для того же автомобиля такси вне заказа — только 500 тысяч. При этом за ущерб имуществу по ОСАГО по-прежнему можно будет получить не больше 400 тысяч рублей.

Напомним, что за первые три месяца 2026 года россияне оформили 15 559 000 договоров ОСАГО — на треть больше, чем год назад. Весь рост дали так называемые короткие полисы: их продали 5 952 000 штук, или 38% от общего числа. В первом квартале 2025-го их доля не превышала 8%.

Автоюрист Татьяна Угарова, специализирующаяся на страховых спорах, пояснила порталу «АвтоВзгляд», что выплата за вред здоровью складывается из двух частей. Первая — фиксированная сумма, которая зависит от характера травм и рассчитывается по правилам правительства (постановление №1164). Вторая — разница между реально утраченным заработком и дополнительными расходами на лечение пострадавшего и той суммой, которую уже выплатил страховщик.

— Очевидно, что в связи с подробным установленным законодателем расчетом фиксированной страховой выплаты, злоупотребления в этой сфере сведены к минимуму, — уверена Угарова.

Повышение лимита с 500 тысяч до 2 миллионов она назвала своевременным и логичным. По словам эксперта, это решение учитывает рост цен на медицинские услуги и удорожание самой жизни. Угарова также обратила внимание, что выплаты пострадавшим от природных катаклизмов, действий террористов и атак БПЛА уже давно выше, чем по ОСАГО.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» поддержали инициативу, но отметили, что подорожание полисов при этом действительно неизбежно. Там считают обоснованным прогноз о росте средней страховой премии на 8%. В деньгах, по оценкам дилера, это примерно дополнительные 700 рублей в год.

При этом в компании подчеркнули, что повышение тарифа практически не затронет водителей с длительным безаварийным стажем. «Рост страховой премии для них прогнозируется на уровне 2-3%», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, уже весной 2027 года пострадавшие в ДТП смогут рассчитывать на гораздо более серьезную компенсацию. Но придется готовиться к подорожанию полисов. Впрочем, для аккуратных водителей с хорошей страховой историей нагрузка окажется незначительной.

.