Купить по доверке: в Россию вернулась мода на оформление машины через нотариуса

Даже весьма поверхностный мониторинг популярной доски объявлений по продаже подержанных авто выявил рост популярности уже почти забытого сегодня метода передачи прав собственности: по генеральной доверенности. И надо же такому случиться, что пестрят этой оговоркой наиболее «вкусные» предложения. Причина воскрешения «генералки», традиционно, в народной смекалке и нежелании ездить на «Жигулях». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В стародавние, уже обрастающие легендами времена приобретение транспортного средства далеко не всегда подразумевало посещение МОТОТРЭР: перерегистрировать автомобиль на себя было не так, чтобы актуально. Во-первых, многие экземпляры патологически такую процедуру пройти не могли, а во-вторых, собственник и продавец — не всегда были одним лицом.

Причин тому можно найти много, но долгие годы, особенно в «девяностых» и «нулевых», сделка часто заканчивалась походом к нотариусу, который выписывал от имени продавца генеральную доверенность — документ, наделяющий полными правами на собственность, но без постановки на учет.

После случился ряд событий — например, на дорогах появились камеры в изобилии, а законные собственники тут же начали получать штрафы пачками — которые привели к заметному сокращению популярности этого некогда востребованного механизма. Обычные же доверенности полностью заменились полисом ОСАГО, куда водитель должен был быть полностью вписан. Казалось бы, покупка авто с пробегом, особенно с учетом невероятно высокой цены, теперь всегда должна проходить через оформление в ГАИ. Но тут пришел 2025-й, новый утильсбор и новые правила жизни.

Фото prostooleh/freepik.com

Не секрет, что купить толковую подержанную машину за вменяемые деньги, особенно, когда речь идет фактически только о наличных (кредит нынче и захочешь — не получишь: только в минувшем феврале банки «завернули» около 80% заявок) можно сегодня только одним способом: пригнать из Японии/Кореи/Китая, нужное подчеркнуть.

Краткий срез правил: каждый гражданин имеет право на приобретение одного автомобиля в год с уплатой «частного утиля». Мощность — до 160 л.с. Больше машин — платите «коммерцию». Больше мотор — платите «коммерцию». Боитесь сами гнать, хотите «из наличия» — платите «коммерцию». Продаете пригнанный автомобиль менее, чем через год — платите «коммерцию». Но наш народ хитер и любознателен. И лазеечку, конечно, нашел. В частности — из правила «владеть год или платить грабительский утильсбор».

Именно такие машины продают по генеральной доверенности. Цены на них, как правило, ниже и привлекательнее, так что первичный дисконт покупатель получает сходу. Второй «бонус» — возможность осмотреть, прокатиться, познакомиться. Это не лотерея с пригоном: машина уже в наличии, ее можно пощупать. Естественно, существует и «но»: поставить такой автомобиль законно на учет сразу же не выйдет — придется заплатить баснословный «утиль».

Обычно до «обеления» такой машины (читай — законной возможности получить документы и номера «на себя») надо ждать не менее полугода. А до того — ездить по генеральной доверенности, что абсолютно законно. И тут важную роль имеет человеческая составляющая сделки: доверяет ли покупатель продавцу, а продавец — покупателю?

Первый может радостно побежать в ГАИ в первый же день, а второй — запросто получить дубликат ПТС и СТС, а после — подать транспорт «в угон». Однако рыночек, как всегда, порешал: количество предложений и частных случаев говорит, что выгода выигрывает. Народ берет, веря в генеральную доверенность от нотариуса.