Страховщики пожаловались на резкий рост убытков из-за мошенничества с КАСКО

С 2025 года страховые компании лишились из-за мошенников, наживающихся на махинациях с КАСКО, около 2,5 млрд рублей. Если не появится оперативный способ борьбы со злоумышленниками, убытки будут расти, за что придется расплачиваться порядочным автомобилистам.

В результате могут подорожать полисы для всех водителей

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Российского союза автостраховщиков. По итогам прошлого года убытки игроков рынка в сфере КАСКО выросли вдвое, достигнув 1,95 млрд рублей. В первом квартале 2026-го потери вылились еще в 491 млн «целковых», средний размер убытка составил 3,2 млн, увеличившись на треть.

Согласно предварительным расчетам, закладка дополнительных рисков в тарифы поднимут ценник КАСКО на 5%. Чтобы не допустить увеличения стоимости полисов, эксперты призывают регуляторы и страховщиков работать сообща. Например, усовершенствовать обмен информацией через НСИС, открыв участникам отрасли доступ к базам МВД. Ожидается, что с их помощью станет легче выявлять признаки мошенничества.

Особенно активно мошенники сейчас орудуют в двух столицах, а также в Смоленске, Краснодаре и Новосибирске. Самый популярный «развод» — подставная авария с машиной, застрахованной на искусственно завышенную сумму.

