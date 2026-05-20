Страховщики пожаловались на резкий рост убытков из-за мошенничества с КАСКО

В результате могут подорожать полисы для всех водителей

С 2025 года страховые компании лишились из-за мошенников, наживающихся на махинациях с КАСКО, около 2,5 млрд рублей. Если не появится оперативный способ борьбы со злоумышленниками, убытки будут расти, за что придется расплачиваться порядочным автомобилистам.

Анатолий Белецкий

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Российского союза автостраховщиков. По итогам прошлого года убытки игроков рынка в сфере КАСКО выросли вдвое, достигнув 1,95 млрд рублей. В первом квартале 2026-го потери вылились еще в 491 млн «целковых», средний размер убытка составил 3,2 млн, увеличившись на треть.

Согласно предварительным расчетам, закладка дополнительных рисков в тарифы поднимут ценник КАСКО на 5%. Чтобы не допустить увеличения стоимости полисов, эксперты призывают регуляторы и страховщиков работать сообща. Например, усовершенствовать обмен информацией через НСИС, открыв участникам отрасли доступ к базам МВД. Ожидается, что с их помощью станет легче выявлять признаки мошенничества.

Особенно активно мошенники сейчас орудуют в двух столицах, а также в Смоленске, Краснодаре и Новосибирске. Самый популярный «развод» — подставная авария с машиной, застрахованной на искусственно завышенную сумму.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что с китайскими авто в России связан каждый второй страховой случай по КАСКО.

